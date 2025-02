Gaza non può restare con la stessa fantasia omicida o sarà di nuovo guerra

La coscienza globale è sempre disposta a ricostruire ciò che i palestinesi ogni volta distruggono. Ora Trump ha detto basta. L'articolo del Tablet

Donald Trump da solo ha fatto crollare l’idea più distruttiva degli ultimi cento anni: la Palestina” scrive sul magazine Tablet Lee Smith, autore di “The Strong Horse: Power, Politics, and the Clash of Arab Civilizations”. “Ha spezzato il lungo incantesimo che aveva catturato generazioni di leader mondiali, attivisti per la pace e maestri del terrore in medio oriente, che paradossalmente erano arrivati a considerare il fallimento ripetuto e le conseguenze secondarie inquietanti dell’idea di uno stato arabo musulmano ed ebraico congiunto nello stesso piccolo pezzo di terra come prova della sua necessità. La Palestina è stata un’idea deforme fin dall’inizio, generata da un atto di pura negazione. Gli arabi avrebbero potuto accettare il piano di spartizione delle Nazioni Unite come fecero gli ebrei e scegliere di costruire qualsiasi versione della Svizzera o del Belgio sul Mediterraneo orientale nel 1948. Invece, hanno clamorosamente scelto la guerra.

Questa è la famosa ‘Nakba’ al centro della leggenda palestinese. Gli arabi hanno scelto la catastrofe, hanno scelto la guerra, basandosi sulla premessa che avrebbero vinto e sterminato gli ebrei. Eppure, nonostante i ripetuti fallimenti militari e la crescente distanza tra la potenza del primo mondo costruita dagli israeliani e il loro quartiere del Terzo mondo sempre più devastato dalla guerra, la coscienza globale è sempre stata disposta a ricostruire ciò che i palestinesi avevano distrutto. Trump ha detto basta, è il momento di una nuova idea: i gazawi devono andarsene, possono provare a ricominciare da qualche altra parte, in una terra dove ogni edificio ancora in piedi non è già predisposto per esplodere.

I gazawi hanno condotto una campagna di sterminio contro Israele e hanno perso. In qualsiasi altro momento della storia, tranne negli ultimi 75 anni, sarebbero stati fortunati a perdere solo territorio e a non vedere la loro leggenda e la loro lingua cancellate in modo permanente dal libro dei viventi. E se non se ne andassero, o se gli egiziani e i giordani non li prendessero? Trump ha ragione a vedere sia l’Egitto che la Giordania come costruzioni la cui sopravvivenza dipende mese per mese dagli aiuti americani. Il Cairo è utile agli Stati Uniti solo nella misura in cui, uno, assicura che il canale di Suez sia aperto e, due, rispetti il trattato di pace con Israele, ovvero continui la sua campagna di repressione contro una popolazione di 112 milioni di persone che possono a malapena permettersi di comprare il pane e i cui sogni per molti sono pieni della stessa follia che guida Hamas.

I governi di sinistra, dall’Europa all’Australia, si stanno schierando per giurare fedeltà alla fantasia di uno stato palestinese, nella speranza di propiziare musulmani e arabi in patria, la cui comprensione della ‘pace’ significa eliminare Israele. Ma anche tralasciando la palese malafede di coloro che professano la ‘pace’, spostare gli abitanti di Gaza da Gaza è l’unica opzione sensata 14 mesi dopo che hanno avviato una campagna di stupri, omicidi e presa di ostaggi che ha fatto crollare la loro stessa casa sulla testa. Le stime variano su quanto tempo ci vorrebbe per ripulire Gaza dagli esplosivi: cinque anni o più? Quindici anni? Venti? Gli abitanti di Gaza dovrebbero vivere tranquillamente in tende per i prossimi dieci o vent’anni mentre le loro case vengono ricostruite accanto? Dove?

Nei tunnel di Hamas? Indipendentemente da ciò, se i palestinesi rimanessero a Gaza, tornerebbero invariabilmente in guerra, non importa quanta munificenza gli stati arabi del Golfo, l’Unione Europea e forse persino gli Stati Uniti potrebbero riversare sul castello di sabbia tossica costruito negli ultimi due decenni con miliardi di aiuti occidentali. Trump si è offerto di salvare il popolo palestinese dalla propria storia e di dargli una nuova idea per vivere. Dovrebbero ringraziare il loro creatore per la possibilità di ricominciare da capo, e ringraziare anche il presidente americano, che realisticamente promette loro un futuro migliore, sostenuto dal potere globale degli Stati Uniti. Dato il ripetuto fallimento del sogno pluridecennale di eliminare e sostituire gli ebrei di Israele, sembra improbabile che i palestinesi ricevano un’offerta migliore”.