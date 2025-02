La famosa “neutralità e indipendenza” della Croce Rossa è andata in frantumi a Gaza 

Il Cicr è stato disposto a fungere da sostegno per Hamas, prima e dopo le atrocità del 7 ottobre 2023. L’organizzazione è stata in gran parte passiva e non è riuscita a usare il suo vasto prestigio per chiedere l’accesso agli ostaggi o fare una campagna per il loro rilascio. Mani legate

Il 19 gennaio, in seguito alla conclusione dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, tre donne israeliane sono state rilasciate dopo 471 giorni di prigionia a Gaza”, ricorda su Quillette Gerald Steinberg, direttore di Ngo Monitor. “Gli ostaggi sono stati trasferiti sui veicoli della Croce Rossa, dove sono stati scherniti da ‘militanti’ armati e da una folla minacciosa che si è schiacciata contro i finestrini e ha scandito ‘Allahu Akbar!’. I funzionari del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) non hanno fatto nulla per interferire con questa intimidatoria dimostrazione di indegnità e umiliazione pubblica. Al contrario, i funzionari in uniforme del Cicr hanno obbedito quando i combattenti di Hamas hanno consegnato loro ‘certificati di completamento da firmare’. Le tre giovani donne sono state quindi costrette a tenere questi documenti mentre venivano scattate le loro foto, come se fossero venute a Gaza per corsi universitari.



Questo spettacolo grottesco ha evidenziato il grado in cui il Cicr è stato disposto a fungere da sostegno per Hamas, prima e dopo che i jihadisti palestinesi hanno perpetrato le atrocità del 7 ottobre 2023. Più di 250 prigionieri sono stati sequestrati da Israele in quel giorno terribile. La maggior parte di loro erano vivi, alcuni erano già morti e un numero ancora sconosciuto è morto in prigionia o è stato assassinato dai rapitori. Nessuno dei rapiti israeliani ha ricevuto una visita dall’organizzazione apparentemente responsabile dell’attuazione dei requisiti della Convenzione di Ginevra. La Croce Rossa non ha fornito un briciolo di informazione alle famiglie tormentate in merito alle condizioni dei prigionieri perché, come insistono blandamente le sue stesse dichiarazioni ufficiali, senza l’accordo di Hamas, ‘il Cicr non può agire’. Giustificazioni come queste sono tecnicamente corrette, ma eludono le questioni principali sollevate dai critici del Cicr. La rabbia espressa da israeliani e altri non è causata dal fallimento del Cicr nel costringere in qualche modo Hamas a consentire le visite e a fornire farmaci. Il problema è che l’organizzazione è stata in gran parte passiva e non è riuscita a usare il suo vasto prestigio per chiedere l’accesso agli ostaggi o fare una campagna per il loro rilascio. I funzionari della Croce Rossa che hanno viaggiato in tutta la regione, incluso il Qatar, non hanno tenuto conferenze stampa in cui questo messaggio sarebbe stato amplificato. Né hanno pubblicato lettere pubbliche indirizzate, ad esempio, ai capi del governo del Qatar, chiedendo assistenza per spingere Hamas a seguire i princìpi umanitari e legali fondamentali sul trattamento dei suoi ‘prigionieri’.



Quando sono apparsi sulle principali piattaforme mediatiche, i funzionari del Cicr non hanno battuto sui tavoli né hanno avanzato alcuna richiesta ad Hamas. Come ha sottolineato Richard Goldberg, un consulente senior della Foundation for the Defense of Democracy di Washington, ‘molti membri del Comitato internazionale della Croce Rossa, che hanno visitato Gaza, tenuto conferenze stampa e se ne sono andati senza scatenare l’inferno su Hamas, scalciando e urlando e chiedendo di vedere gli ostaggi, hanno le mani sporche di sangue’. I funzionari del Cicr hanno offerto docilmente e ripetutamente la scusa che scalciare, urlare e sbattere sui tavoli era semplicemente impossibile. Allo stesso modo, sulle piattaforme dei social media, i riferimenti agli ostaggi erano pochi e rari. Nel 2024, l’account Icrc in Israele ha inviato solo sette tweet che menzionavano gli israeliani su centinaia di post. L’account principale @ICRC, che ha un seguito enorme di 2,2 milioni di follower, è in grado di indicare qualche altro esempio, ma la maggior parte di questi ha ripetuto la scusa dell’organizzazione secondo cui le sue mani erano legate dalle apparenti limitazioni del suo ruolo di ‘intermediario neutrale’.



Questa politica strettamente legalistica ricorda la vergognosa inazione del Cicr durante l’Olocausto nazista, quando i suoi funzionari ignorarono le prove interne ed esterne dei campi di sterminio tedeschi e della ‘Soluzione finale’. I leader della Croce Rossa hanno deliberato e deciso di evitare condanne pubbliche che avrebbero creato attriti tra le autorità naziste e i funzionari svizzeri. Quella politica non era semplicemente passiva: il Cicr era anche un partecipante volontario alle prove di propaganda nazista. Nello specifico, l’organizzazione presentò il ghetto di Theresienstadt come un ‘modello’ per il Cicr, il che lo portò a far circolare un falso rapporto in cui si affermava che gli ebrei non venivano trasferiti nelle camere a gas. Ci vollero sessant’anni, un’enorme pressione e l’emergere di documenti che rivelavano la duplicità morale dell’organizzazione prima che la Croce Rossa riconoscesse che Auschwitz ‘rappresenta il più grande fallimento nella storia del Cicr, aggravato dalla sua mancanza di risolutezza nell’adottare misure per aiutare le vittime del nazismo’. La loro dichiarazione concludeva: ‘Per il Cicr il modo più appropriato per onorare le vittime e i sopravvissuti... è lottare per un mondo in cui la dignità umana di ogni uomo, donna e bambino sia rispettata senza riserve. Forse non sarà mai possibile raggiungere pienamente questo obiettivo, ma la memoria di Auschwitz ci obbliga a fare tutto ciò che è in nostro potere per lavorarci’.



Nonostante queste nobili parole, la risposta della Croce Rossa agli ostaggi e alla guerra di Gaza è strettamente parallela all’inazione e alle scuse dell’organizzazione durante la Shoah. Come le vittime che languivano nei campi di concentramento nazisti, gli ostaggi israeliani che languivano a Gaza sono diventati non-persone, né visti né ascoltati nelle azioni e nelle campagne pubbliche del Cicr. I doppi standard del Cicr sono particolarmente irritanti. Per quanto riguarda gli israeliani, la politica di neutralità è una strada a senso unico. Il Cicr si è ripetutamente e apertamente unito alle intense campagne politiche condotte dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalle ong alleate come Amnesty International e Human Rights Watch, che descrivono l’antiterrorismo di Israele a Gaza come gravi violazioni del diritto internazionale. Durante il conflitto di Gaza, il Cicr ha ripetutamente condannato le azioni militari israeliane che coinvolgevano ospedali e cliniche a Gaza, ma non ha detto nulla sullo sfruttamento esteso di queste strutture da parte di Hamas. Per anni, il personale del Cicr a Gaza ha incluso personale permanente, e sono state frequenti le visite di alti funzionari. Come le loro controparti delle Nazioni Unite e delle ong, erano tutti a conoscenza della vasta rete di tunnel costruita da Hamas sotto scuole, ospedali, cliniche, moschee, residenze e parchi. Questi tunnel erano essenziali per la strategia terroristica di Hamas, anche per la produzione e lo stoccaggio di migliaia di razzi utilizzati per colpire i centri abitati israeliani. Ognuno di questi attacchi contro Israele è stato un crimine di guerra, ma la Croce Rossa non ha riferito nulla, a differenza dei giornalisti e dei dottori che hanno osservato e documentato la presenza di armi e combattenti di Hamas e lo sfruttamento sistematico di ospedali e altre strutture mediche per la guerra e il terrorismo.



La sede centrale della Croce Rossa a Ginevra si trova vicino all’edificio dell’Oms e di fronte al vecchio complesso della Società delle Nazioni, che ora ospita agenzie come il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il Cicr è un’entità privata svizzera che opera secondo un accordo con il governo svizzero, che include anche l’immunità legale per lo staff dell’organizzazione, nonché esenzioni e altri privilegi paragonabili a quelli di cui godono le ambasciate di paesi sovrani. I funzionari di alto livello, principalmente il presidente e il direttore generale, sono responsabili delle operazioni e sono nominati dall’Assemblea del Cicr, composta da 25 cittadini svizzeri che, secondo le normative, devono essere francofoni. Il fallimento della Croce Rossa nell’agire durante l’Olocausto è stato parallelo alla politica apparentemente neutrale della Svizzera di non irritare il regime nazista tedesco.



I processi decisionali del Cicr sono chiusi e generalmente privi di trasparenza, il che, a sua volta, impedisce una responsabilità sistematica e un’analisi indipendente. Per la maggior parte, le principali piattaforme mediatiche svizzere fungono da camere di risonanza a sostegno della leadership del Cicr, aggravando la mancanza di responsabilità. Le critiche sistematiche della Svizzera a Israele e il sostegno più generale alla causa palestinese si riflettono quindi nel Cicr, incluso il suo allontanamento dalla politica europea mantenendo un ‘dialogo’ con Hamas. L’attuale direttore generale del Cicr è Pierre Krähenbühl, un’importante figura politica svizzera che ha ricoperto una posizione di alto livello nell’organizzazione dal 1991 al 2014. E’ stato poi nominato capo dell’Unrwa, un’agenzia nota per il suo stretto coinvolgimento con Hamas. Nel 2019, in seguito a numerose segnalazioni di cattiva gestione e corruzione e a un’indagine ufficiale, Krähenbühl si è dimesso dall’Unrwa (…)



Elliott Abrams, ex direttore senior del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e assistente del segretario di stato per i diritti umani e gli affari umanitari, ha suggerito che gli Stati Uniti trattengano i loro finanziamenti (622 milioni di dollari), che ammontano a circa un quarto del budget totale del Cicr di 2,8 miliardi di dollari. Se gli Stati Uniti prendessero l’iniziativa, alcuni altri governi dei principali donatori potrebbero seguire, a seconda degli allineamenti politici. Ma per ora e per il prossimo futuro, il Cicr è oggetto di un’intensa rabbia israeliana (…). L’illusione attentamente curata del Cicr di ‘neutralità, imparzialità e indipendenza’ è scomparsa ed è stata sostituita da una reputazione di palese ipocrisia che Israele non può più permettersi di tollerare”.

(Traduzione di Giulio Meotti)