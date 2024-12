L'invecchiamento mondiale è inevitabile. Ma adattarsi al cataclisma si può

Il cambiamento sociale porta sempre incertezza e l’incertezza è spaventosa. Ma ci sono ragioni per essere cautamente ottimisti sulle prospettive per il nostro mondo. Sopravvivere al mondo grigio si può

Se il XX secolo è stato un’epoca ossessionata dalla paura di un’esplosione demografica globale, un periodo in cui governi, esperti e giornalisti si preoccupavano che la crescita demografica alimentata da alti tassi di natalità avrebbe presto superato le risorse finite del pianeta, il XXI secolo promette di essere l’opposto, un periodo in cui i timori si concentrano sulla popolazione mondiale che invecchia e si riduce”, scrive il demografo americano Nicholas Eberstadt su Catalyst, il giornale del Bush Institute negli Stati Uniti.

“Mentre gli esperti iniziano a studiare l’imminente implosione, la tendenza finora è stata quella di enfatizzare gli aspetti negativi. Leggiamo di entrate fiscali governative in calo, minore produttività e innovazione, finanze in difficoltà, eserciti spopolati e piccole famiglie che lottano per prendersi cura di parenti anziani più numerosi e longevi. Ma questa è solo una parte del possibile futuro. Mentre iniziamo a prepararci per i cambiamenti imminenti (e dobbiamo prepararci), un po’ di umiltà è d’obbligo, per due motivi.

Primo, molte delle previsioni demografiche che hanno dominato i titoli dei giornali nel secolo scorso si sono rivelate sbagliate. E secondo, se c’è una costante che attraversa tutta la storia, è che gli esseri umani sono straordinariamente ingegnosi e adattabili. Ci sono quindi buone ragioni per credere che eviteremo il disastro anche questa volta, che un mondo in contrazione potrebbe rivelarsi gestibile tanto quanto uno in crescita. I bassi tassi di natalità sono l’unica ragione per cui ci stiamo dirigendo verso lo spopolamento globale. L’aspettativa di vita dell’umanità alla nascita non è mai stata così alta; nel 2023, la durata media della vita in tutto il mondo era di 73 anni. Si stima inoltre che oltre il 70 per cento dell’umanità viva ora in paesi con tassi di fertilità inferiori alla sostituzione, ovvero modelli di procreazione insufficienti per garantire la stabilità della popolazione a lungo termine in assenza di migrazione compensativa.

In tutti i continenti, tranne l’Africa, i livelli di fertilità sono scesi al di sotto del livello di sostituzione, generalmente fissato a 2,1 nascite per donna durante la sua vita. E i tassi di natalità continuano a diminuire quasi ovunque. L’Onu prevede che la popolazione globale raggiungerà il picco nel 2084. In questo scenario, circa il 40 per cento delle persone attualmente in vita, poco più di tre miliardi di persone, vivrà fino a vedere quella svolta demografica epocale. Secondo la proiezione di ‘variante bassa’, d’altro canto, i numeri raggiungeranno il picco nel 2053, tra una generazione. Se questa versione del futuro si avverasse, più di sei miliardi di persone in vita oggi, ovvero quasi tre quarti della popolazione attuale, saranno ancora in giro quando il pianeta inizierà il suo spopolamento. Ma la popolazione mondiale potrebbe iniziare a ridursi anche prima di allora.

I tassi di natalità stanno attualmente precipitando a livelli che i demografi non avrebbero ritenuto possibili solo pochi anni fa. Nella città indiana di Calcutta, ad esempio, il tasso di fertilità è sceso a una nascita per donna, meno della metà del tasso di sostituzione. Bogotà, in Colombia, è ora scesa a 0,9 nascite per donna. L’anno scorso, la Corea del Sud ha raggiunto un tasso di fertilità di appena 0,72 nascite per donna, un terzo del livello necessario per mantenere la popolazione. Non sappiamo quanto si estenderanno questi tassi di natalità estremamente bassi, o quanto bassa potrà essere la fertilità. Considerati i tremendi cali di fertilità che sono già stati osservati in tutto il mondo nell’ultima generazione, l’invecchiamento della popolazione mondiale è ormai essenzialmente inevitabile. Per gran parte del mondo, questo futuro incombe immediatamente, non all’orizzonte. Ad esempio, se il Sud America segue la sua traiettoria attuale, metà della sua popolazione avrà più di 42 anni entro il 2050. Entro quell’anno, metà dell’Asia orientale avrà più di 52 anni. Il mondo nel suo insieme si qualificherà come anziano nel 2050, poiché il 16 per cento della popolazione globale avrà 65 anni o più. Gli anziani supereranno il 25 per cento della popolazioni di Italia e Spagna e quasi il 31 della popolazione cinese. In Giappone e Corea del Sud, la cifra si avvicinerà al 40. E questo se non ci saranno altri cali imprevisti nei trend della fertilità.

Queste tendenze porranno all’umanità problemi nuovi e insoliti. Mentre le contempliamo, solo una cosa è certa, ma è un punto che vale la pena sottolineare: siamo animali adattabili in modo unico. Mezzo secolo fa, quando ho iniziato a studiare popolazione e sviluppo, la paura di un’esplosione demografica era diffusa nei circoli popolari e intellettuali: ricordate i bestseller ‘The Limits of Growth’ e ‘The Population Bomb’. L’allarmismo demografico portò a discorsi molto brutti, alcuni dei quali erano poco più di un’eugenetica appena camuffata (a volte l’eugenetica non era mascherata). La paura portò persino ad alcune strategie governative davvero tragiche: pensate alla mostruosa politica del figlio unico della Cina. Quindi cosa è successo? La popolazione mondiale è raddoppiata, e anche di più, negli ultimi 50 anni. Nonostante questa impennata senza precedenti di numeri umani, siamo comunque riusciti a imbrogliare Malthus in modo spettacolare, generando la più grande ondata mondiale di sviluppo economico mai registrata nella storia umana. Grazie all’ingegno e all’adattamento umano, non solo abbiamo ospitato una popolazione planetaria molto più grande dagli anni 60, ma abbiamo anche migliorato drasticamente le condizioni materiali di vita per questi numeri umani in crescita. I profeti di sventura demografica del periodo di massimo splendore dell’‘esplosione demografica’ sono riusciti a sbagliare più o meno tutto questo quasi completamente. Dovremmo tenere a mente questa storia oggi mentre consideriamo l’ansia emergente per l’invecchiamento e lo spopolamento.

Il cambiamento sociale porta sempre incertezza e l’incertezza è spaventosa. Ma ci sono ragioni per essere cautamente ottimisti sulle prospettive per il nostro mondo. La prima è che lo spopolamento e l’invecchiamento globali si verificheranno nel contesto di una rivoluzione in corso nel potenziale umano. Parte di questa rivoluzione si sta verificando nel regno della salute. Dal 1900, l’aspettativa di vita globale alla nascita è aumentata da 30 a ben oltre 70. E questa tendenza nella longevità potrebbe continuare. Stiamo anche assistendo a una straordinaria esplosione nell’istruzione. In tutto il mondo, il livello di istruzione delle popolazioni nazionali sta aumentando costantemente. Nel 1950, secondo i calcoli del Wittgenstein Centre for Demography and Human Capital, quasi la metà degli adulti del mondo non era mai andata a scuola; entro il 2020, quella quota era scesa a uno su otto. Entro il 2050, secondo il Wittgenstein Centre, un quarto degli adulti del mondo avrà almeno un po’ di istruzione superiore. Vivere più a lungo, lavorare più a lungo. E così via. Se queste sfide sembrano scoraggianti, è solo perché stiamo pensando in piccolo. E pensare in piccolo non è il modo in cui quell’animale più adattabile è riuscito a prosperare. Dovremmo ricordare però che almeno due grandi problemi incombono all’orizzonte. Quello più piccolo riguarda la demenza o la senescenza. Per qualche ragione, due generazioni di scoperte scientifiche sulla vita hanno fatto ben poco per migliorare il trattamento o offrire cure per il morbo di Alzheimer e altri disturbi neurologici legati all’età. Il problema più grande è l’implosione della famiglia. Se fossimo tutti robot potenzialmente produttivi sputati fuori da una fabbrica, con una data di scadenza di, diciamo, 85 anni dopo essere stati accesi, le tendenze descritte sopra porterebbero a un lieto fine. Ma non siamo robot: siamo animali sociali che iniziano e spesso finiscono la loro vita come dipendenti. Come il Creatore notò con Adamo, abbiamo bisogno di stare con altri animali della nostra specie.

Ma l’invecchiamento globale e il declino della popolazione sono principalmente causati da un indebolimento della famiglia, l’unità di base della vita umana fino a questo punto. Considerate le prospettive per la Cina, come delineate nelle simulazioni demografiche dal mio collega Ashton Verdery della Penn State University e da me. Nel 2000, solo un decimo dei cinesi sessantenni aveva genitori in vita; tre quarti delle coppie sposate sessantenni non avevano genitori o suoceri di cui prendersi cura. Ma entro il 2050, secondo le nostre simulazioni, è probabile che quasi la metà dei sessantenni cinesi avrà uno o più genitori in vita, e che il 70 per cento delle coppie cinesi sessantenni avrà almeno un genitore o un suocero in vita, e che molti ne avranno due o più. Con l’aumento della sterilità volontaria in tutto il mondo, un numero crescente di anziani non avrà parenti su cui contare, o almeno nessuno stretto. In Giappone, ad esempio, i demografi hanno riferito nel 2009 che, secondo le traiettorie dell’epoca, quasi il 40 per cento delle donne nate lì nel 1990 non avrebbero mai avuto figli biologici e poco più della metà di loro avrebbe concluso la propria vita senza nipoti biologici. Revisioni più recenti di tali proiezioni suggeriscono che quei numeri potrebbero rivelarsi ancora più alti oggi.

Con l’assenza di figli in aumento in tutta l’Asia orientale, anche il resto della regione è sulla buona strada per seguire il Giappone verso un futuro povero di famiglie. L’Asia orientale ha già il livello di fertilità più basso al mondo, quindi non dovrebbe sorprendere che l’implosione della famiglia si ripercuoterà lì per prima. Ma possiamo aspettarci che simili rivoluzioni colpiscano alla fine quasi tutte le altre regioni del pianeta. Gli animali più adattabili saranno in grado di escogitare un trucco per consentire loro di sopravvivere e prosperare in un futuro senza famiglie come le abbiamo conosciute? Resta da vedere e il destino dell’umanità potrebbe dipendere dalla risposta a questa domanda”.



