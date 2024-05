La resa dell'occidente agli islamisti

"Nei primi cinque mesi dopo la proclamazione della fatwa, Salman Rushdie dovette cambiare casa in Gran Bretagna ben 56 volte, e anche quando si trasferì negli Stati Uniti, ebbe comunque bisogno di una guardia del corpo”, scrive Ayaan Hirsi Ali sul Mail on Sunday. “E’ stata un’esperienza estenuante con la quale ho potuto profondamente provare empatia, poiché come critica schietta del fondamentalismo islamico, io stessa ho dovuto trascorrere più di due decenni sotto protezione ufficiale. Come nel caso di Rushdie, le minacce non sono mai diminuite. Ad oggi, ho una sicurezza 24 ore su 24 e il tentato omicidio di Rushdie dimostra quanto ne abbia ancora bisogno. Dopo la notizia dell’incidente del 2022, ero allo stesso tempo inorridita e spaventata. Se gli islamici radicali sono riusciti a colpire Salman sul suolo americano, sarei stata io la prossima? Ma mi sono ispirata anche all’avvertimento di Rushdie di non arrendersi agli estremisti. Dopo l’11 settembre scriveva: ‘Come sconfiggere il terrorismo? Non essere terrorizzato. Non lasciare che la paura governi la tua vita, anche se hai paura’. Egli vive eroicamente secondo queste parole dal 1989. Ma, sfortunatamente, lo stesso non si può dire delle classi politiche in occidente.

