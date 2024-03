Il ricatto multiculturale

Ayaan Hirsi Ali spiega che, per compiacere l’elettorato, molti partiti europei sono pronti a sacrificare i decantati valori occidentali

Nel lontano 2005, quando ero deputata nei Paesi Bassi, il mio partito stava elaborando una strategia per le imminenti elezioni locali. Appartenevo al VVD di centrodestra ed eravamo particolarmente preoccupati di fare appello alla crescente comunità di migranti della nazione. Dopo molte discussioni, i leader hanno scelto Laetitia Griffith per rappresentarci ad Amsterdam. Era nera e aveva radici nel Suriname, un’ex colonia olandese nei Caraibi. Avrebbe potuto ottenere il voto creolo della città. Ancora più importante, gli strateghi del VVD pensavano che avrebbe potuto conquistare parte della popolazione musulmana della città. Nella speranza di facilitare questo compito, il gruppo strategico ha anche lanciato una richiesta particolare: che io rimanessi in silenzio su tutte le questioni legate all’Islam, almeno fino a dopo le elezioni. Poi sono andati anche oltre e mi hanno chiesto di dichiarare pubblicamente che l’Islam è una religione di pace”.



Così Ayaan Hirsi Ali su Unherd. “Basti dire che ho rifiutato. Ho spiegato perché rifiutarsi di mettere in discussione la minaccia dell’islamismo non era esattamente una tattica politica astuta. Invece, ho sottolineato, dovremmo incoraggiare le minoranze musulmane a integrarsi e ad abbracciare i valori olandesi. Ma il partito si schierò dalla parte di Griffith, io fui messa in cattiva luce e perdemmo le elezioni. Eppure, anche questo non ha dato alla leadership una pausa di riflessione, la cui conclusione principale è stata: se vogliamo vincere nelle quattro città più grandi del Paese, dovremmo continuare a dare via libera alle forme isolazioniste dell’Islam. Come mi è stato ripetuto più e più volte dai miei colleghi più anziani, si trattava di buon senso numerico. Negli ultimi 18 anni abbiamo assistito alle ripercussioni di tale ‘buon senso’ – e non solo nei Paesi Bassi. In tutto l’Occidente, la forza di frattura dell’islamismo sta facendo scricchiolare tradizioni politiche un tempo potenti. In Francia, ad esempio, Emmanuel Macron sta ora facendo del suo meglio per parlare duro nei confronti dell’Islam nel tentativo di recuperare quella parte di autorità politica che non ha speso. Negli Stati Uniti, nel frattempo, i democratici non possono permettersi questo lusso: cominciano già a insinuarsi le preoccupazioni che potrebbero perdere le elezioni di quest’anno se i sostenitori filo-palestinesi mobilitati da islamisti ben organizzati restassero a casa negli stati indecisi. Già nel Michigan, Rashida Talib ha esortato i democratici a non votare per Biden. Anche il Regno Unito, quella nazione insulare spesso considerata immune alle forze radicali, è ora costretto a fare i conti con l’islamismo. Nella settimana trascorsa da quando il Partito Laburista ha sospeso il suo candidato a Rochdale, gran parte della colpa è stata attribuita a una nebulosa vena di antisemitismo”.



Lo scozzese George “Gaza” Galloway, l’amico di Saddam Hussein che faceva il bagno con Fidel Castro cacciato dal Labour di Tony Blair al tempo della guerra in Iraq, ha appena tolto al Labour vent’anni di dominio a Rochdale, l’ex città tessile dell’area di Manchester. Il candidato del Labour, Azhar Ali, a una riunione del partito aveva detto che Israele aveva “permesso” che avesse luogo il massacro di Hamas del 7 ottobre, per dargli il “via libera” all’invasione di Gaza.



Nei giorni scorsi, i Conservatori hanno cacciato il vicepresidente dei Tory Lee Anderson che aveva accusato il sindaco di Londra di essere “controllato dagli islamisti”. Nel frattempo, un ministro conservatore, Mike Freer, si è dimesso perché dice di non voler finire morto ammazzato dagli estremisti islamici che hanno ucciso un collega, David Amess. L’ex premier, Liz Truss, a una conferenza in America ha appena detto di temere partiti islamici radicali che prenderanno il potere in varie città. La questione è sollevata anche dall’ex ministro dell’Interno Suella Braverman nel suo articolo sul Telegraph, in cui afferma: “Questo non è più il paese che conoscevo. Gli islamisti stanno costringendo la Gran Bretagna a sottomettersi”.



“Ciò che manca, tuttavia, è la comprensione dell’origine di questo pregiudizio così spesso: non è solo il prodotto di una politica universitaria attivista-decolonizzatrice, ma della volontà del partito di compiacere i suoi elettori islamici” scrive ancora Ayaan Hirsi Ali. “Questo fenomeno, ovviamente, si estende ben oltre i confini di Rochdale e di un particolare partito. Stiamo piuttosto assistendo a quella che Christopher Caldwell ha identificato come ‘la rivoluzione in Europa’. Già nel 2009, Caldwell aveva osservato come l’immigrazione di massa di musulmani stesse alterando la cultura dell’Europa. Questi nuovi arrivi, ha osservato, non stanno migliorando lo spirito delle città europee ma lo stanno soppiantando. Come scrisse: ‘Quando una cultura insicura, malleabile e relativistica incontra una cultura che è ancorata, fiduciosa e rafforzata da dottrine comuni, generalmente è la prima che cambia per adattarsi alla seconda’. Per questo, lui (come molti altri) è stato liquidato come uno xenofobo allarmista. E, prendendo atto del suo trattamento, i leader politici europei hanno continuato a venderci false promesse sul multiculturalismo – senza rendersi conto che, così facendo, stavano permettendo a questo processo di islamizzazione di mettere radici. Quando si osserva questa spirale discendente, è di moda incolpare l’America; dopo tutto, è la nazione che ha dato vita al mantra del multiculturalismo. Ma se l’America ha creato i semi del caos odierno, il clima europeo gli ha permesso di fiorire. Non è una coincidenza che l’ondata di islamismo in Europa sia avvenuta proprio mentre la scristianizzazione del continente cominciava a prendere piede. Questo crescente fanatismo si è scontrato con un vuoto spirituale – e quindi ha prosperato. Di fronte all’arrivo di una nuova comunità con un sistema di credenze così forte, le élite politiche europee hanno cercato rifugio nel debole bigottismo delle basse aspettative. Negando loro il libero arbitrio, abbiamo avvolto gli immigrati musulmani in una retorica di vittimismo. E’ stata sviluppata una serie di falsi presupposti per caratterizzarli come vittime dell’esclusione e della discriminazione. E’ diventata solo un’altra forma di ‘buon senso’. Dopo il 2001, quando il terrorismo jihadista ha cominciato a diffondersi in Europa, e un sondaggio dopo l’altro ha mostrato che la maggior parte dei musulmani sosteneva silenziosamente il sistema di credenze che giustificava le attività dei terroristi, i leader europei hanno rilanciato questi presupposti. Le regole furono allentate, gli standard furono abbassati e furono trovate scuse ogni volta che il loro allontanamento si trasformava in violenza. Nel frattempo, il fenomeno della manipolazione dei dati è diventato la norma politica. Accademici e think tank si sono messi in fila per produrre risultati rassicuranti minimizzando il numero di migranti musulmani. L’istituzione dei tribunali della Sharia è stata a malapena registrata, mentre ci è stato detto che la costruzione di gigantesche moschee, madrasse e centri islamici erano guidati e gestiti da musulmani moderati. Quelli abbastanza coraggiosi da continuare a parlare apertamente – ad esempio riguardo alle bande di adescamento – sono stati messi a tacere o espulsi. Questo fa da sfondo all’aumento degli attacchi islamici in Europa e in Occidente, ma è anche la causa dell’attuale crisi politica in Gran Bretagna. In tutto il paese – da Rochdale a Tower Hamlets, da Salisbury a Manchester – stiamo iniziando a vedere cosa succede quando all’islamismo viene data la licenza di prosperare. Molti sono stati indotti a pensare che il 2024 sarebbe stato un ‘anno noioso’ per la Gran Bretagna: che, dopo le turbolenze dei conservatori, il regno di Starmer sarebbe stato, nel peggiore dei casi, benignamente insipido. Ma questa è sempre stata una fantasia. Starmer, come tanti dei suoi predecessori e omologhi in Europa, è semplicemente concentrato sull’obiettivo a breve termine di vincere le elezioni generali. E, ancora una volta, come tanti di loro, ora si trova a lottare con una base musulmana che avrà bisogno di un compromesso se vuole ottenere il loro voto: ha chiesto un ‘cessate il fuoco che duri’ a Gaza, senza spiegare come ciò potrebbe avvenire. Di. In altre parole, si comincia sempre più a somigliare al redux del 2005: una ripetizione dell’enigma elettorale del VVD e una risposta presumibilmente di ‘buon senso’ che inevitabilmente si ritorce contro. E’ difficile non concludere che questa sia la ‘nuova Gran Bretagna’ promessa dal suo prossimo primo ministro, dove scene come quelle a cui abbiamo assistito a Rochdale si ripetono ancora e ancora. Dopotutto, questo è ciò che accade quando i principi fondamentali di una nazione vengono erosi e quando, di fronte a un vuoto morale e politico, l’islamismo è l’unica forza potente in campo”.

(Traduzione di Giulio Meotti)