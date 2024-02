Cosa succederebbe se venissimo sconfitti da Cina, Russia e Iran

Nel caso di invasione cinese di Taiwan, di vittoria russa in Ucraina, di un’atomica iraniana su Israele, non è certo che l’occidente reagirebbe. L’analisi di Ferguson

"Non siamo in grado di immaginare la sconfitta?”, si domanda su Bloomberg lo storico Niall Ferguson. “Si potrebbe pensare che, avendo perso così recentemente una piccola guerra, gli americani non avrebbero avuto difficoltà a immaginare le conseguenze di una perdita di una grande guerra. Ma l’umiliante abbandono dell’Afghanistan nel 2021 è stato consegnato con notevole rapidità al buco della memoria collettiva. Presumibilmente un processo simile si verificherebbe se in una data futura l’esercito ucraino, affamato di munizioni, venisse invaso dai suoi avversari russi.

Un anno fa Joe Biden si recò a Kiev e disse al leader ucraino Volodymyr Zelensky: ‘Ci ricordi che la libertà non ha prezzo; saremo con lei, signor Presidente: per tutto il tempo necessario’. Ciò si è rivelato: ‘Per tutto il tempo necessario ai repubblicani della Camera per cacciare Kevin McCarthy e tagliare gli aiuti all’Ucraina’. Le reti di informazione riprodurranno il discorso di Biden a Kiev la notte in cui i russi entreranno nella capitale ucraina? Oppure uno di loro trasmetterà la prossima intervista di Tucker Carlson al presidente russo Vladimir Putin? E come reagiremo se – diciamo, entro la fine dell’anno – venissimo informati che l’Iran ha costruito con successo un’arma nucleare e ha scatenato il suo rappresentante in Libano, Hezbollah, per far piovere missili su Israele? Minacceremo di usare le nostre stesse armi nucleari contro l’Iran per salvare Israele dalla distruzione, come minacciammo l’Unione Sovietica nel 1973, quando considerò di intervenire a fianco degli arabi nella guerra dello Yom Kippur? Oppure Washington lancerà ancora un altro dei suoi avvertimenti a Israele affinché non ‘intensifichi’ la lotta per la propria sopravvivenza? E cosa succederebbe se venissimo a sapere che Taiwan è stata bloccata dall’Esercito popolare di liberazione e che il presidente ha deciso – dopo aver valutato attentamente il rischio considerevole di scoppiare la terza guerra mondiale – di non inviare un corpo di spedizione navale per garantire la libertà di navigazione e rifornire il popolo taiwanese con armi e beni di prima necessità? Quanta attenzione dedicheremo alla fine della democrazia di Taiwan e all’imposizione del dominio del Partito Comunista Cinese sul suo popolo? Più di quanto pagheremo per la prossima cerimonia di premiazione dei Grammy o per il Super Bowl? Spero vivamente che nessuno di questi tristi scenari si realizzi. Tuttavia, soprattutto quando ricordo la caduta di Kabul nel 2021, trovo difficile respingere l’idea che potremmo acconsentire con noncuranza a tutti e tre i casi. E l’unica spiegazione che riesco a trovare è che gli americani, nel profondo del loro cuore, non pensano che la sconfitta si applichi a loro.

In queste circostanze, è davvero molto difficile sostenere la seguente argomentazione: se gli Stati Uniti permetteranno che Ucraina, Israele e Taiwan siano invasi dai loro avversari, ci saranno conseguenze disastrose anche per gli americani. E per ‘conseguenze terribili’ intendo qualcosa di considerevolmente peggiore di un altro 11 settembre. Rileggere il romanzo ‘SS-GB’ di Len Deighton mi ha ricordato che, non molto tempo fa, i britannici potevano facilmente immaginare le conseguenze di una sconfitta. Pubblicato nel 1978, SS-GB descrive vividamente la vita nel Regno Unito dopo la riuscita invasione tedesca dell'Inghilterra nel 1940. La storia si svolge meno di un anno dopo la resa britannica. Il re è prigioniero nella Torre di Londra. Winston Churchill è morto, processato e giustiziato a Berlino. Esiste un governo fantoccio, come in Francia, ma il potere è in realtà nelle mani del ‘comandante militare GB’ tedesco.

Nato a Londra nel 1929, Deighton era arrivato abbastanza vicino al disastro nella Battaglia d'Inghilterra e nel Blitz da rendere del tutto plausibile la sua rappresentazione della Londra occupata dai nazisti. Inoltre, scriveva in un periodo in cui la vita in Gran Bretagna aveva più che un segno di sconfitta. Perseguitata dalla stagflazione, l’economia del Regno Unito negli anni ’70 era il malato d’Europa; la Germania Ovest, al contrario, era ancora la terra del miracolo economico. Il personaggio centrale di Deighton non è un eroe della Resistenza, ma un collaboratore. Eppure il sovrintendente Douglas Archer viene presentato in modo così comprensivo che il lettore non lo condanna, ma piuttosto si identifica con lui. La moglie di Archer è stata uccisa e la sua casa distrutta durante la difesa di Londra. Vive con il suo giovane figlio in alloggi angusti e freddi. Puoi quasi sentire l'odore della fuliggine e dello smog di una Londra bombardata e distrutta. Deighton, che non era uno storico meschino, descrive in modo convincente le faide tra agenzie che si verificarono nel Terzo Reich di Hitler. Quando Archer viene coinvolto con riluttanza nella Resistenza, il suo ruolo nel tentativo di liberare il re è un misero fiasco. In determinate circostanze, immaginare la sconfitta può indebolire il morale. Ma può anche focalizzare la mente sull’imperativo scottante di non perdere. Gli ucraini non hanno difficoltà a immaginare cosa significherebbe la sconfitta. Allo stesso modo, la maggior parte degli israeliani capisce fin troppo bene che la vittoria di Hamas e dei suoi sostenitori sarebbe il preludio a un secondo Olocausto. Non dimenticheranno mai le orribili atrocità perpetrate lo scorso 7 ottobre. Ma pochi americani, se non nessuno, la pensano in questo modo. Eppure il rapporto americano con i film catastrofici mi è sempre sembrato piuttosto diverso da quello britannico. I fan di ‘Doctor Who’, la serie di fantascienza più longeva della Gran Bretagna, vedono regolarmente il disastro abbattersi su Londra. Non importa quanto bizzarri siano gli invasori alieni, c’è sempre qualche allusione al Blitz, per ricordare agli spettatori che il terrore può effettivamente scendere dai cieli sopra la capitale della nazione. Quando gli americani accendono la TV a schermo piatto, vogliono seriamente lasciarsi il mondo alle spalle. Piuttosto che contemplare futuri distopici, preferiscono immergersi nel culto di Taylor Swift, una forma di evasione di massa che ricorda la mania per le dee dello schermo negli anni ’30 isolazionisti.

Ecco dunque il film che nessuno farà. Quest’anno, la Cina blocca Taiwan – o forse sono le Filippine. O forse la Corea del Nord lancia un missile contro la Corea del Sud. Ma andiamo con Taiwan. La prima cosa che emergerebbe nella Situation Room della Casa Bianca sarebbe una richiesta da parte del governo taiwanese di una forza navale statunitense per revocare il blocco e ripristinare la libertà di navigazione. Ciò dovrebbe consistere in almeno due gruppi d’attacco di portaerei e un numero significativo di sottomarini d’attacco. Ora sarebbe possibile anche se dovesse accadere domani. Solo una portaerei è nel Mar Rosso in questo momento, la Eisenhower. La Carl Vinson e la Theodore Roosevelt sono al largo delle Filippine. La Ronald Reagan è nelle acque giapponesi. Ma prima ancora che quelle navi potessero salpare per lo Stretto di Taiwan, Wall Street sarebbe in preda al panico. Potrebbe benissimo verificarsi una corsa agli sportelli dei bancomat. Il presidente dovrebbe decidere se approvare gli attacchi giapponesi contro le basi missilistiche e aeree cinesi (supponendo, cioè, che i giapponesi siano pronti). E tutto questo accadrebbe – se accadesse quest’anno – nel bel mezzo di un’elezione, con il candidato repubblicano Donald Trump che rimprovera Biden per aver iniziato un’altra ‘guerra per sempre’ o per aver mostrato debolezza facendo il contrario, mentre i cinesi di TikTok sarebbero impegnati a persuadere i giovani americani della necessità morale della ‘riunificazione’ di Taiwan con la terraferma. Cina, Russia, Iran e Corea del Nord si incontreranno a Pechino per annunciare la formazione della Grande Sfera di Co-prosperità Eurasiatica. Tutto ciò potrebbe sembrarvi bizzarro. Ma non è molto più stravagante dello straordinario sconvolgimento globale iniziato a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941. La cosa interessante è immaginare la vita quotidiana nel PCC-USA. All’inizio, tutto era abbastanza normale, a parte un sacco di centri urbani bruciati e un afflusso di soldati e marinai appena smobilitati. Taylor Swift continuerebbe a cantare e i Kansas City Chiefs a vincere. Solo gradualmente i nostri amici di Pechino farebbero sentire la loro presenza. Solo dopo pochi mesi inizieresti a preoccuparti seriamente di ciò che avresti potuto dire nelle tue telefonate, e-mail e nelle vecchie rubriche. E poi inizieresti a cancellare le cose. E poi dovresti preoccuparti che la cancellazione elimini davvero quelle parole offensive perché ne è stato eseguito il backup sui server della grande tecnologia a prescindere. Alcuni collaboreranno. Alcuni resisterebbero. La maggior parte acconsentirebbe. Ecco come Len Deighton ambienta la scena in ‘SS-GB’: ‘Alcuni hanno detto che non c'è stata nemmeno una settimana di sole sereno dal cessate il fuoco. Era facile crederlo. Oggi l'aria era umida e il sole incolore si intravedeva appena tra le nuvole grigie, come un piatto vuoto su una tovaglia sporca. Eppure anche un londinese nato e cresciuto, come Douglas Archer, potrebbe camminare lungo Curzon Street e, con gli occhi socchiusi, vedere poco o nessun cambiamento rispetto all’anno precedente. E se i tuoi occhi rimanevano socchiusi, non vedevi i cartelli che dicevano ‘Impresa ebraica’ e di fatto escludevi tutti i clienti, tranne i più audaci. E nel settembre di quell'anno 1941, Douglas Archer, come la maggior parte dei suoi compatrioti, teneva gli occhi socchiusi’. Parlando per me, non detesterei altro che passeggiare per New York o San Francisco con gli occhi socchiusi, per evitare di notare i segni rivelatori della sorveglianza del PCC. Ma se non apri gli occhi sul plausibile scenario di sconfitta, allora corri il rischio di dover fare proprio questo un giorno”.

(Traduzione di Giulio Meotti)