 “I bambini cavie devono essere sacrificati al dio del progresso?”

Il centro culturale e giovanile di Mérignac ha programmato una serie di attività per le vacanze invernali, in linea con la sua missione – scrive Mathieu Bock-Côté –. Tra queste, un atelier per iniziare i giovani all’universo delle drag queen. E’ rivolto ai giovani dagli 11 ai 15 anni, che potranno apprendere le basi di questa pratica. I giovani dovranno creare il proprio personaggio e imparare, come ha riportato il Figaro, “a sfilare sui tacchi con il look e l’espressione giusta e a esibirsi in una performance drag”. Vale la pena ricordare che una drag queen è un uomo che si veste da donna ipersessualizzata e che appartiene al mondo della notte. Per questo motivo, molti genitori si chiedono, con esasperazione, perché stiamo cercando di ipersessualizzare i bambini in questo modo. Perché un bambino di 11 anni deve indossare seni finti e truccarsi in maniera oltraggiosa, imparando a lanciare sguardi seducenti a chi lo guarda? Che razza di diavoleria è questa? L’obiettivo è esplicitamente politico. I bambini devono sviluppare una riflessione “sul genere, sui codici, sugli stereotipi e su come giocare con essi”.

