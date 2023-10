“L'occidente è fatto di  popoli impauriti diretti da persone altrettanto impaurite”

Patrice Franceschi, scrittore, avventuriero, cineasta, marinaio, pilota e organizzatore di missioni umanitarie nelle zone di guerra, firma un saggio “a forma di sciabola” contro la nostra avversione al rischio, “Le Goût du risque”, con Andrea Marcolongo e Loïc Finaz, edito da Grasset. L’avventuriero, già autore del libro “Éthique du samouraï moderne”, uscito sempre per Grasset, ci invita a guardare la morte in faccia per ritrovare il coraggio che ci manca, in Francia come altrove. Samuel Dufay l’ha intervistato per il Point.

