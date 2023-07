Un inquieto ritorno al '600: Prigozhin come Wallenstein di un uomo povero

Internet come la stampa degli inizi, i cedimenti del potere statale, la delega a privati e mercenari. Niall Ferguson spiega questo tuffo nel passato

Ne ‘La morte di Wallenstein’ di Friedrich Schiller, la caduta di un mercenario ha una maestà oscura e tragica. E’ stata la prima tragedia che abbia mai visto in un teatro tedesco, ad Amburgo alla fine degli anni 80, e ricordo ancora il modo in cui i versi di Schiller risuonavano nell’auditorium, la quintessenza di Sturm und Drang. Albrecht von Wallenstein fu una delle figure più importanti della Guerra dei Trent’anni. Nato in una povera famiglia protestante boema, si convertì al cattolicesimo e acquisì ricchezza, potere e status al servizio dell’imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando II. In una carriera singolarmente sanguinosa, combatté i turchi, i veneziani, i danesi, gli svedesi e persino i suoi stessi connazionali – in breve, ha combattuto chiunque l’imperatore lo pagasse per combattere. Ma il tentativo non autorizzato di Wallenstein di negoziare la pace nel 1633 convinse finalmente Ferdinando – che già lo sospettava di aver tramato un colpo di stato – a fare a meno del suo potente comandante. Nel 1634 Wallenstein fu accusato di alto tradimento e, nel giro di una settimana, assassinato. Resta da vedere se un destino simile attende Evgeni Prigozhin, il moderno Wallenstein che ha sfidato brevemente ma in modo spettacolare l’aspirante imperatore della Russia, Vladimir Putin, proclamando un ammutinamento, e prendendo il controllo della città di Rostov e inviando un convoglio ben armato del suo gruppo Wagner si dirige a nord verso Mosca”. Così Niall Ferguson su Bloomberg.

“Il genio di uno Schiller non sarà richiesto, se mai qualcuno decidesse di drammatizzare il putsch di Prigozhin. Questa strana faccenda non era tanto Sturm und Drang quanto Rowan & Martin. I lettori abbastanza grandi da aver visto lo spettacolo comico della fine degli anni 60 della Nbc potrebbero ricordare il soldato tedesco con gli occhiali che balbettava da dietro una pianta: ‘Molto interessante… ma stupido’. Questo riassume praticamente la risata di Putin e Prigozhin. Al culmine della farsa, Putin ha pronunciato un discorso che è stato fuoco e zolfo. ‘Ambizioni esorbitanti e interessi personali hanno portato al tradimento’, ha dichiarato. ‘Le nostre azioni per difendere lo stato saranno dure’. I russi dovrebbero ricordare che la rivoluzione bolscevica del 1917 aveva portato a ‘un enorme crollo, la distruzione dell’esercito e la caduta dello stato, la perdita di enormi territori e, alla fine, la tragedia della guerra civile’. Ma questo era più ‘Il Padrino’ che la ‘Corazzata Potëmkin’: un tentativo spaccone del capo dei capi di mettere al suo posto un mafioso ribelle. La realtà è che l’ammutinamento fallito ha rivelato quanto la fallita invasione dell’Ucraina da parte di Putin abbia eroso la sua base di potere nazionale. I suoi capi militari erano divisi, alcuni condannavano Prigozhin, altri giacevano nascosti e aspettavano di vedere cosa sarebbe successo. Come ha osservato Anne Applebaum, i russi comuni hanno assistito alle buffonate di Wagner a Rostov con un misto di apatia ed eccitazione, scattandosi selfie con Prigozhin e i suoi uomini. Non fai quel genere di cose se temi davvero il Padrino al Cremlino.

Qual è il significato più ampio della crisi in Russia? Due settimane fa, ho avvertito che la geopolitica della seconda Guerra fredda sembrava mettere a confronto il vasto ‘Heartland’ eurasiatico di Halford J. Mackinder contro il ‘Rimland’ di Nicholas J. Spykman. Se l’Heartland è costituito da un nuovo asse di Cina, Russia e Iran, il Rimland è la coalizione che gli Stati Uniti hanno formato con i loro alleati europei e asiatici per sostenere l’Ucraina. temevo che il Rimland mostrasse segni di divisione, ma forse è l’Heartland, non il Rimland, che sta crollando.

Il punto sorprendente dello scorso anno è che tutti e tre i membri del nuovo Heartland sono afflitti da problemi interni. Non è solo che un signore della guerra mercenario potrebbe marciare su Mosca apparentemente senza ostacoli. L’anno scorso il regime iraniano è stato scosso dalle proteste seguite alla morte in custodia di Mahsa Amini, solo l’ultima ondata di disordini popolari dopo gli episodi del 2009, 2012, 2017, 2018 e 2019. E il Partito comunista cinese è stato costretto ad abbandonare lo zero-Covid di fronte a un’ondata di proteste studentesche. Tutto sommato, questo è piuttosto incoraggiante per il team Biden. Sembrerebbe che i maggiori regimi autoritari siano affetti dalle solite patologie del governo non rappresentativo. Ma cosa succede se anche le democrazie sono vulnerabili a tali crisi interne? Nel frattempo, Biden sta inciampando in sé stesso per fare il gentile con Narendra Modi, il cui governo in India assomiglia sempre più a una di quelle democrazie illiberali di cui Fareed Zakaria ci ha messo in guardia negli anni 90. Come l’Ungheria. O la Turchia. Tutto sommato, si potrebbe dire, ci sono parecchi ‘mini Putin’ tra gli alleati dell’America. Un numero significativo, incluso Modi, non sembra particolarmente desideroso di aiutare l’Ucraina a battere la Russia.

Siete confusi? Bene, il mio quadro per capire cosa sta succedendo oggi non è del XX secolo, ma tre secoli indietro. Ci scusi, Putin, se gli eventi dello scorso fine settimana non erano la sua versione del 1917, con Prigozhin come Lenin per Nicola II. Sospetto che la Russia si stia dirigendo rapidamente verso un nuovo periodo di guai, come il periodo di anarchia tra il 1598 e il 1613 che seguì la morte di Ivan il Terribile. Quando Putin cadrà, prevedo che ci sarà più di un pretendente al trono, proprio come c’erano diversi ‘falsi Dmitry’ all’inizio del 1600, che fingevano tutti di essere il figlio più giovane di Ivan. In Europa culminò nella Guerra dei Trent’anni (…).

Perché questo è stato un momento di crisi? Quando ero uno studente universitario, agli storici piaceva dare la colpa al raffreddamento delle temperature globali anche se il ruolo svolto dal cambiamento climatico è stato probabilmente sopravvalutato. Anche se non si accettano le prove del raffreddamento globale, è stata certamente un’era di pestilenze, di carestie e di inflazione. Alla radice della crisi del mondo occidentale, però, c’è stato il cambiamento tecnologico. La stampa si era diffusa in gran parte dell’Europa nel corso del XVI secolo, promuovendo non solo la riforma religiosa ma anche la guerra di religione. I miglioramenti nella tecnologia navale, nel frattempo, consentivano ai commercianti europei di coprire distanze sempre maggiori nei loro viaggi e alle navi da guerra europee di vincere sempre più battaglie. Sulla terraferma, come hanno descritto gli storici Michael Roberts e Geoffrey Parker, una rivoluzione militare ha prodotto eserciti permanenti e miglioramenti significativi negli armamenti. Nel loro insieme, questi cambiamenti indebolirono la presa di istituzioni medievali consolidate come la chiesa cattolica e il Sacro Romano Impero. Tutti i grandi regni d’Europa si trovarono, almeno per un certo tempo, in uno stato di caos. Il XX secolo è stato un periodo di sorprendente centralizzazione della vita sia economica che politica, che ha reso possibili imprese di mobilitazione – non solo le guerre mondiali ma anche i piani economici grandiosi e generalmente disastrosi di Stalin, Hitler e Mao – oggi impensabili.

Il massimo che lo stato del XXI secolo può fare, come è diventato chiaro nel 2020, è rinchiudere le persone nelle loro case. E solo i cinesi erano veramente seri riguardo ai blocchi. Come sostiene Nadia Schadlow in un eccellente nuovo saggio per l’Atlantic, il governo federale degli Stati Uniti oggi opera a passo di lumaca. Lo stato di sicurezza nazionale del XX secolo ci ha dato il Progetto Manhattan, il Piano Marshall, le interstatali, il programma Apollo. Tali imprese sono inimmaginabili oggi. Al contrario, penso che non ci sia periodo storico più simile al nostro del XVII secolo. Nel nostro tempo, come è stato spesso osservato, internet ha svolto il ruolo della stampa. Nel XVII secolo, una certa quantità di ciò che fu stampato contribuì a quella che alla fine divenne una rivoluzione scientifica. Ma molto di più era dedicato all’alchimia, all’astrologia, alla caccia alle streghe e alle oscure discussioni sulla differenza tra transustanziazione e consustanziazione – in breve, alla superstizione. Ai nostri giorni, mi sono meravigliato a lungo di quanta più attenzione venga prestata sui social media alle teorie del complotto rispetto alle teorie basate su prove. Quattrocento anni fa, era considerato perfettamente normale che un monarca potesse delegare funzioni economiche e militari ad attori privati come compagnie commerciali monopolistiche e mercenari. Nessuna corporazione nel XX secolo era così potente come le compagnie olandesi e inglesi delle Indie orientali nel loro periodo di massimo splendore. Anche ai nostri tempi il potere è scivolato via dallo stato, tornando a entità corporative private. Wagner, i cui mercenari sono stati schierati dalla Siria al Mozambico al Venezuela, è solo uno dei tanti attori non statali impegnati nella violenza organizzata. Come sostiene Audrey Kurth Cronin dell’American University in un nuovo documento, ‘aziende come Alibaba, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (Facebook), Google (Alphabet), Microsoft e Tencent sono attori geopolitici con più risorse e potere della maggior parte degli stati-nazione’. Pensate solo al ruolo di Starlink di SpaceX, ideato da Elon Musk. Ci sono circa 15mila kit Starlink in Ucraina, per lo più donati da SpaceX o da fonti private. E quando Elon Musk ha deciso che Starlink non doveva essere utilizzato per attacchi offensivi contro i russi, il governo degli Stati Uniti non ha avuto il potere di cambiare posizione. Se Prigozhin è il Wallenstein di un uomo povero, allora la rete satellitare di Musk assomiglia alla flotta mercantile della Compagnia delle Indie Orientali.