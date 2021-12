 “Aiutare l'Armenia a proteggersi oggi significa proteggere noi stessi  domani”

La Commissione europea ha sfornato un documento interno per facilitare “l’inclusione” dei cittadini, ossia l’integrazione delle minoranze: non augurare più buon Natale, per non rischiare di scioccare le orecchie dei cittadini non cristiani “Probabilmente, sarebbe meglio farsi una risata”, dice Isabelle de Gaulmyn, biografa di Benedetto XVI, alla Croix