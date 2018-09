Si stava meglio quando si stava peggio?

“Si stava meglio prima’: si tratta di una formula che ha il dono di irritare l’ottimista”, scrive il filosofo francese Alain Finkielkraut. “Saremmo mostri di ingratitudine a non riconoscere i benefici del tempo presente: noi europei abbiamo smesso di fare la guerra, curiamo malattie che prima erano incurabili, la durata media della vita è in costante aumento, le donne non soffrono più, siamo meno vincolati, meno ingannati, più liberi, le start-up ci offrono servizi a cui non avremmo pensato, ci muoviamo facilmente… Ma:

I caffè, i ristoranti, i club, erano meglio prima del boom della musica da atmosfera.

La strada era migliore prima dell’invasione dei telefoni cellulari.

La cultura era migliore prima che fosse tutto-culturale.

Il passato era migliore prima che fosse sistematicamente aggiornato.

La cosa reale era meglio prima dello schermo totale.

L’elitarismo per tutti era meglio dell’anti-elitismo.

Il kitsch era meglio della sua consacrazione operata dall’arte contemporanea.

Vivere insieme era meglio quando l’espressione non esisteva.

La repubblica era meglio prima dei territori persi.

Il secolarismo era meglio quando veniva dimenticato in quanto era evidente.

Il dibattito era meglio prima delle liste nere redatte a intervalli regolari da parte degli organi di vigilanza.

L’umorismo era meglio prima delle continue risate degli intrattenitori.

L’antirazzismo era meglio prima dei processi alle streghe.

La privacy era meglio prima di Facebook e Instagram.

L’uguaglianza era meglio prima della scrittura inclusiva.

Gli occhi vedevano meglio quando c’erano i poeti.

Il silenzio era meglio prima che venisse scacciato ovunque.

La nostalgia era meglio prima che fosse estirpata a tutti i costi dal cuore degli uomini”.