Mappare Luca Vitone, un viaggio di immagini e suoni. Intervista con l'artista

Il primo episodio della nostra ricognizione intergenerazionale sugli artisti attivi in Italia. Un’opportunità unica per farci guidare nei loro studi, conoscere dalla loro voce le opere e i modi di lavorare e per capire i loro sguardi sull’attualità. Buon viaggio

"Fauna d’arte". Il titolo si ispira a una sezione di Weekend Postmoderno (1990), il romanzo critico con cui Pier Vittorio Tondelli ha documentato un decennio di cultura e società italiana. A differenza del giornalismo e della saggistica di settore, grazie a “Fauna d’arte” Tondelli proponeva uno sguardo sull’arte contemporanea accessibile e aperto, interessato a raccontare non solo le opere ma anche le persone, il loro modo di vivere dentro l’arte.

Oggi questo approccio ci permette ancora di parlare degli artisti, ma in futuro anche delle altre figure professionali come critici e curatori, galleristi, collezionisti, ecc. con lo scopo di restituire la complessità di un sistema attraverso frammenti di realtà individuali.

Nome: Luca Vitone

Luogo e data di nascita: Genova

Galleria di riferimenti ed eventuali contatti social:

Galerie Rolando Anselmi; Roma, Berlino

Galerie Nagel Draxler; Colonia, Berlino, Monaco

Galerie Michel Rein; Parigi, Bruxelles

Non sono su social, magari può essere utile inserire l’hashtag Luca Vitone

Lo studio d'artista

L'intervista

In che modo hai iniziato a fare l’artista?

Aver visto delle opere di Joseph Cornell nella sua unica mostra personale pubblica italiana nell’estate 1981 a Firenze, mi ha fatto pensare che mi sarebbe piaciuto dedicarmi all’arte producendo pensieri simili e ho iniziato a fare oggetti ispirandomi a lui.

Com’è organizzata la tua giornata di lavoro?

Senza pensare alle urgenze frequenti e i numerosi giorni trascorsi fuori sede per vari motivi quasi sempre legati al lavoro, diciamo che inizio in studio alle 10 e chiudo alle 18. In quelle ore si lavora ai progetti, alle opere, all’archivio e soprattutto si trascorre molto tempo alla tastiera a rispondere o scrivere mail.

Che cos’è per te lo studio d’artista?

Il luogo in cui si producono le opere o comunque si organizza la loro produzione. Il posto in cui si raccoglie il materiale che arricchisce l’archivio e dove si custodiscono pubblicazioni e oggetti inerenti alla ricerca, dove si scrive e si ragiona sul fare. Il luogo in cui vengono immagazzinate le opere e si ricevono gli ospiti.

Quale ruolo ha l’arte nel mondo di oggi?

L’arte come tutte le espressioni della cultura assume varie forme e riceve diverse interpretazioni. Ogni epoca ha avuto le sue arti di riferimento, oggi non si può dire che quella visiva sia la più seguita, ciò non toglie che anch’essa contribuisce a creare quel sogno di cui l’essere umano ha bisogno per sopravvivere.

Perché le mappe e il viaggio sono così importanti per te?

Perché mi ha sempre incuriosito conoscere altri luoghi e altri pensieri. E poi la mappa è la convenzione grafica decisa per leggere il territorio e il paesaggio in cui agiamo e le convenzioni contribuiscono a definire il nostro immaginario secondo l’educazione e le ideologie che ci hanno formato. Attraversare questi territori fa capire quanto siano importanti queste conoscenze per alcuni e ininfluenti per altri.

A quali artisti ti ispiri?

Di Cornell ho già detto. Per il resto ci sono stati autori che, per vari motivi, hanno contribuito con il loro pensiero alla mia formazione, indirizzando involontariamente la mia ricerca. Essendo un autodidatta non ho avuto letteralmente un maestro, non ho mai fatto l’assistente, con pro e contro, ma ho guardato a tanti autori. Chi mi ha sedotto per un gesto, chi per il proprio pensiero. Alcuni per i temi coinvolti, altri per la scelta dei materiali, ma in generale mi hanno interessato per i dispositivi usati per formare un linguaggio.

A che cosa stai lavorando?

A delle nuove opere che vedranno la luce nella prossima stagione, alcune in mostre già decise e altre che non so ancora dove saranno ospitate. Di queste nuove produzioni non mi va di parlarne perché non le ho ancora viste terminate. Posso solo dire che sto lavorando a dei nuovi monocromi, una nuova scultura olfattiva e un progetto di viaggio che si vorrebbe definire in un ogetto complesso come è stato Romanistan.

Le immagini

La planimetria in scala 1:1 del luogo in cui si espone realizzata con fotocopie. Non si vive più in un luogo reale ma nella sua duplicazione.

La rappresentazione cartografica di un territorio reale senza toponimi la rende irriconoscibile. Un luogo vale un altro. L’elemento culturale definisce l’interpretazione del paesaggio.

Intorno a una tavola imbandita si riunisce la memoria collettiva.

1989-1993 Della cultura musicale e dei suoi cantori rimane solo un nastro registrato.

La cultura delle minoranze etniche continua a vivere in un luogo imprecisato.

Uno sguardo a volo di uccello di Milano, città degli stranieri.

Una bandiera nera con la ruota rossa idealizza un pensiero senza confini.

La rappresentazione del potere messo in scena dal materiale che lo identifica: la polvere, materiale eterno per definizione.

Il paesaggio si autoritrae tramite il tempo, cronologico e atmosferico.

Un oggetto nello spazio è definito una scultura. L’odore come oggetto è una scultura trasparente ma enorme e ingovernabile più di qualsiasi altro oggetto.

Immagini e suoni per raccontare un viaggio migratorio testimoniato nella storia non dai protagonisti ma da sguardi altrui, inevitabilmente condizionati dalla cultura di appartenenza.