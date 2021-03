La morte di due monaci e la vita dei nostri musei

Ritrovarsi fra le mura della cappella Portinari, a Milano, e pensare a questi mesi di pandemia, di chiusure, di arte negata. Non c’è solo internet come alternativa

È una buona giornata per passeggiare. Il cielo si scioglie nelle ombre del bosco. Sullo sfondo si allargano le sponde di un lago. Ha smesso di piovere e l’umidità lascia degli aloni sui muri di un cascinale; il sentiero per raggiungerlo s’impasta ai teneri prati di un mattino d’aprile. Due monaci procedono in pace. Io osservo la scena in silenzio, qualche metro più in basso, e fingo di ignorare che, da lì a poco, i due monaci moriranno.