Clandestine. Da Carla Lonzi a Emma Bonino, che ne sarà di ciò che è stato delle donne?

Un mosaico intessuto di storia individuale e di storia comune, di battaglie cruciali, un affresco le cui tinte sono a loro volta genesi del crearsi di “un io collettivo come non è stato mai”. Il romanzo di Marta Stella

"A tutte le donne, perché prendano in mano il proprio destino e la propria lotta, perché la sorellanza sia aiuto concreto tra donne per lottare insieme. Per la liberazione nostra e di tutti” scriveva nel 1975 Eugenia Roccella a conclusione di un suo libro sul tema dell’aborto che, venduto anche nelle edicole, segnò tappa miliare nella lotta per l’emancipazione femminile sullo snodo chiave dell’interruzione volontaria di gravidanza. Parole sulla solidarietà tra le donne che risuonano contemporanee, citate in un libro in cui è ripercorsa a ritroso una vicenda di battaglie di cui il nostro oggi è (tutt’altro che facile) risultato. Molto più di quanto ci si soffermi a pensare, e secondo definizioni da tornare a difendere ogni giorno. Perché il merito di Clandestine. Il romanzo delle donne di Marta Stella (Bompiani, pp. 386, euro 20) è soprattutto questo: riposizionare il presente congiungendolo a un segmento di storia delle donne cui ai più sfugge il tracciato e il percorso, mai prima essendo stato dipanato con stessa chiarezza. Un puntuale succedersi e concatenarsi dei fatti.