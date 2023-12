La storia di Hans Christian Andersen, che alla vita preferiva l'infanzia

La biografia del poeta e scrittore di fiabe danese, raccontata nel romanzo di Giovanni Montanaro, non è solo un racconto di riscatto sociale e culturale, ma contiene gli indizi fondamentali per comprendere l’opera di un autore

La storia di Hans Christian Andersen, poeta e scrittore danese (conosciuto principalmente per le sue fiabe) ha gli ingredienti del romanzo di formazione, e Giovanni Montanaro con Come una sirena (Feltrinelli) ne fa un vero e proprio ritratto dell’artista da cucciolo: dall’infanzia povera fino alla fama letteraria. Come una sirena non è solo una storia di riscatto sociale e culturale, ma contiene gli indizi fondamentali per comprendere l’opera di un autore. Le sue fiabe infatti rispecchiano pienamente il percorso esistenziale e sentimentale, complicato e a tratti tragico, di un uomo segnato da insicurezze mai risolte, nemmeno dal successo letterario.