Le ali di Icaro. Noi, i ragazzi addormentati. Storia di una famiglia nell'eroina

Il romanzo di Anthony Passeron racconta quegli anni in cui, prima l’eroina e poi l’Aids, spazzarono via una generazione, ma anche la storia della lotta contro il tempo dei ricercatori francesi e americani per identificare il virus e scoprire le prime cure

Ero alle scuole medie quando un’amica mi passò "Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino" di Christiane F. Fu una scoperta e lo lessi con avidità. Fino a quel momento avevo creduto che la letteratura si occupasse essenzialmente del passato dato che, abbastanza in contraddizione con la sua gioventù hippie, mia madre aveva riempito la mia libreria di Charles Dickens e Louise May Alcott. Fu così che quando incontrai per caso il libro di Christiane Vera Felscherinow fu uno shock. Primo: esisteva una letteratura che raccontava storie contemporanee. Secondo: esistevano storie contemporanee che parlavano di tossici. Fu una rivelazione a prescindere dalle qualità letterarie dell’opera. Qualche anno dopo, in quarta ginnasio, un mio compagno di classe, un ragazzo educato e molto brillante, iniziò a sparire per giorni, poi ad arrivare tardi, barcollando, con gli occhi segnati, poi saltò settimane intere di lezioni, infine non venne più. Non ho mai capito quanto gli insegnanti sapessero di quello che stava accadendo. Lo vidi mesi dopo ai giardinetti della stazione dei treni, sdraiato su una panchina, aveva una siringa nel braccio, sembrava addormentato.