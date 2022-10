Ammaniti, Basaglia, Boccea e i bambini privati di tutto da portare al mare

"Passoscuro" è il racconto dell'improvvisa discesa negli inferi del Padiglione 8: un vero e proprio reparto di reclusione per minori affetti da patologie di natura mentale. Fino al momento più esaltante e commovente: quando riesce a portare venti di loro a vedere il mare per la prima volta

La storia della psichiatria del secondo Novecento in Italia è segnata radicalmente dall’azione riformatrice di Franco Basaglia che, anche per la spinta dei movimenti sociali e giovanili che agitavano il contesto italiano ed europeo, diede forma e concretezza a una visione che non poteva più tollerare il malato psichiatrico come soggetto da legare e nascondere rendendolo invisibile alla società.