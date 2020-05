Non ho ricevuto la medaglia alla bontà, mi sono offesa ma è giusto

“Voglio essere buona”. “Perché?” “Voglio essere ciò che ammiro” “Perché non vuoi essere ciò che sei?” L’ha scritto Susan Sontag nei suoi taccuini: era il 1968, lei era a Stoccolma e soffriva d’amore e di solitudine. E’ il 2020, noi siamo in Italia e soffriamo per amore, per solitudine, e per un mucchio di altre cose che ci sono precipitate addosso, ci hanno lasciati storditi, a volte più grassi, a volte migliori (ma questo lo vedremo), a volte molto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.