“… ‘Si crede che la rivoluzione si faccia per corrispondenza, con lettere anonime’ (Leo Longanesi). Sostituite lettere con tweet, e avrete i rivoluzionari di oggi…” Mattia Feltri Se mi lasci non vale (ossia le vite parallele di Brexit e Catalogna) I risultati delle elezioni in Catalogna, spiegati. Avete presente quel film, "Il giorno della marmotta"? Ecco: siamo dove eravamo, ma qualcosa abbiamo capito. Perché queste elezioni, come mai prima d’ora, hanno cambiato il corso della politica catalana...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.