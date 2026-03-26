Il referendum certifica il valore dei riformisti a Milano. Appunti per futuri sindaci

Ma dove sono finiti, allora, i riformisti di Milano? Alcuni pensano che proprio come il bosone di Higgs, siano diventati “particelle di Dio”, quelle che danno (o, più realisticamente, dovrebbero cercare di dare) un senso alla materia politica. Altri – come Sergio Scalpelli – pensano che il problema sia che i riformisti non hanno un partito unico, un “organismo unitario strutturato”. Azione si affretta a dire che sono 100 mila e che saranno determinanti alle prossime amministrative. Ammesso che si raggruppino: per adesso parliamo di pulviscolo che fluttua. Vederlo unificarsi è una speranza più che una strategia.

Non è un voto, quello del referendum, che ha poche conseguenze, nell’ambito delle future amministrative di Milano. In primo luogo i colonnelli del centrodestra adesso temono che pure i nomi che nel segreto erano stati corteggiati per provare l’impresa (già complicata) di strappare Milano alla sinistra, oppongano un sereno diniego. Il diniego che si avanza davanti a una richiesta folle come quella di andare incontro a sconfitta sicura e probabilmente. E’ una questione di fiducia: se prima era una sfida, adesso in molti penseranno che è un suicidio. Per questo dal centrodestra è tutto un susseguirsi di buoni propositi mai realizzati: scegliamo subito il candidato, eccetera. In secondo luogo, sul fronte sinistro, cade l’obiezione di chi vorrebbe una candidatura “moderata” che metta insieme tutti i milanesi, sia quelli più massimalisti che quelli più riformisti, dato che non è provata la rilevanza elettorale di questi ultimi. Insomma, se per Meloni – a livello nazionale – il referendum è stato un cazzotto in faccia, a Milano sarà l’argomento che il Pd (stabilmente sulle posizioni schleiniane) opporrà a qualunque obiezione moderata. Per dirla chiaramente: dopo il referendum Majorino ha decisamente più chances di spuntarla nelle future primarie, che già lo vedevano assai competitivo.