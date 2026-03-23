Referendum giustizia: l'analisi del voto con il direttore Cerasa e i giornalisti del Foglio

Il risultato del referendum costituzionale sulla Giustizia segna una svolta che pochi avevano previsto con tanta nettezza. Si è imposto il No, ma è stata davvero una sorpresa o i segnali erano già nell’aria? Nella diretta del Foglio, numeri, interpretazioni e retroscena per leggere l'esito del voto. Dalle ore 20 sul sito del Foglio e sul canale YouTube con Claudio Cerasa, Salvatore Merlo, Luciano Capone ed Ermes Antonucci.