L'housing? Senior, social e student. I piani di Real Asset per sostenere Milano

A Milano, capitale della rigenerazione urbana, Cdp Real Asset lavora sodo sul versante dei fondi come motore di un welfare moderno che tenga assieme pubblico e privato e guardi a soluzioni sostenibili di impatto sociale

Cassa depositi e prestiti, ovvero Cdp, come la nuova Iri di prodiana memoria? Per ora, in quel di Milano, capitale della rigenerazione urbana, Cdp Real Asset lavora sodo sul versante dei fondi o, se si vuole, come motore di un welfare moderno che tenga assieme pubblico e privato e guardi a soluzioni sostenibili di impatto sociale. In casa Cdp si sono inventati “le tre S”: social, senior, student housing. In soldoni stanno pensando anche alla realizzazione di un nuovo format per l’assistenza agli anziani autosufficienti. Dunque, lungi dalle Rsa, più vicino alle residenze scandinave, gli esploratori di Cdp Real Asset stanno valutando la realizzazione, assieme a gruppi privati, di residenze per over 65 in salute (tenuto conto dell’invecchiamento della popolazione). Obiettivo: trovare strutture adatte in prossimità di ospedali o centri sanitari e investitori privati. E’ già partita una open call, con tanto di bando per avere proposte di senior housing. Modello, molto scandinavo, è quello delle case comuni con tanto di servizi incorporati da realizzare nel prossimo biennio a partire proprio da Milano.



E poi c’è l’housing sociale più tradizionale, tanto ambito in una città con prezzi da capogiro. Il tema dell’abitazione infatti è uno dei pilastri dell’azione di Cdp, che si rivolge alla cosiddetta “fascia grigia” della popolazione. In tutta la città, il Fia, attraverso 5 fondi immobiliari partecipati e attivati in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e gli stakeholder del territorio, prevede la realizzazione di circa 6.800 alloggi sociali. In città sono una trentina, alcune in corso di realizzazione e altre già completate (4.100 alloggi sociali), come il Social Village Cascina Merlata con 690 appartamenti. Tra i più importanti il progetto 5Square, al Vigentino, un complesso di cinque edifici residenziali per un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro, per 470 alloggi. Anche il Fondo Immobiliare Ca’ Granda, partecipato da Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e da Fondazione Cariplo, rappresenta un importante esempio di intervento edilizio (700 alloggi) in una vasta area centrale del tessuto urbano. L’operazione più significativa del Fondo riguardante la riqualificazione del complesso immobiliare di oltre 200 appartamenti nel centro di Milano, interessa il Quartiere Sarpi, che presenta caratteristiche di impatto sociale che le hanno consentito di beneficiare di un finanziamento Bei. Non è tutto, ci sono il progetto Aria - ex Macello, destinato a divenire il più importante intervento di social housing in Italia, con oltre 1.000 alloggi sociali e il progetto L’Innesto - Ex Scalo Greco, con circa 330 appartamenti di social housing e 400 posti letto convenzionati.



Il primo atto però riguarda il salvataggio finanziario del villaggio olimpico, voluto da Beppe Sala allo scalo Romana, dove mancavano all’appello una cinquantina di milioni per completare le opere e, grazie ad una operazione dell’ultimo miglio, proprio Cdp ha acquisito il 36-37 per cento del fondo che controlla il progetto. Villaggio olimpico che diventerà, nel giro di pochi mesi dopo l’evento sportivo, a settembre 2026, uno studentato universitario da 1.700 posti letto il 30 per cento dei quali a tariffe agevolate saranno riservati a chi vive in difficoltà. Spiegano da Cdp Real Asset: “Il nostro è un investimento del veicolo di nuova costituzione che vedrà Coima quale primo azionista (magari porterà a bordo altri investitori dei quali noi non abbiamo notizia) dedicato esclusivamente alla realizzazione dei 1.700 posti letto per studenti universitari. Non ci sono partnership particolari o accordi ulteriori (nessun altro progetto) con Coima. Solo questa operazione per poter arrivare al traguardo (del Piano di Cdp Real Asset) dei 10 mila posti letto per studenti universitari – 5 mila già raggiunti con gli 8 progetti in fase di definizione”.