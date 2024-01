Arriva un 2024 carico di liste elettorali difficili da fare. Ecco i nomi, tra Europee e comunali di Milano

A livello nazionale la campagna elettorale per le Europee è ormai cominciata. I segnali ci sono tutti, anche se i big stanno tutti danzando in “surplace”, come nelle corse ciclistiche di velocità: chi scatterà per primo, ammesso che scatti davvero e non tiri la volata per altri? Giorgia Meloni (forse) si candida, Matteo Salvini pare di no. Matteo Renzi sta battendo pezzo per pezzo tutto il Nordovest. Carlo Calenda scalda i motori (ascolteranno gli appelli di Macron?). E il Pd? Nel Pd per adesso Elly Schlein tace.

