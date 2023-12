Ok, la mostra è questa. Il gran Moroni alle Gallerie d'Italia 

Vincere tutto puntando non su un nome facile, non su un artista instagrammabile e nemmeno su un grande classico, ma su uno nato e cresciuto ad Albino, Val Seriana, nel cuore del Cinquecento e diventato famoso per le pitture devozionali e i ritratti di gente dell’epoca. Potevano riuscirci solo le Gallerie d’Italia, e infatti la mostra da non perdere durante queste festività natalizie è quella da loro dedicata a “Moroni (1521-1589). Il ritratto del suo tempo” (fino al primo aprile). Impegnativa per numero di opere esposte (oltre un centinaio tra dipinti, pale d’altare, ritratti, medaglie, libri, disegni, persino armature) e per prestiti (dalla National Gallery di Londra al Prado, dal Philadelphia Museum of Art al Louvre), è una mostra così anacronistica da risultare necessaria. Merito della premiata ditta Simone Facchinetti & Arturo Galansino, curatori, che per la terza volta (squadra che vince non si cambia) lavora sul Moroni: una decina di anni fa il successo a Londra, con una mostra alla Royal Academy apprezzata non solo dagli specialisti, e qualche anno dopo il bis alla Frick Collection di New York. “Ma questa a Milano è grande il triplo”, ci dice Galansino. Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, ne è entusiasta (“è una delle pagine più belle e intense della pittura del Cinquecento lombardo”), gongolano anche l’Accademia Carrara di Bergamo e la Fondazione Brescia Musei con cui l’esposizione è organizzata. Del resto, è così che si chiude in grande, grandissimo stile, il programma Bergamo Brescia Capotale Italiana della Cultura 2023.

