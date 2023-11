“Riflessi di mondo”, due giorni di GariwoNetwork per combattere i semi del Male

Come aveva compreso Primo Levi, non esistono due pianeti: quello di Auschwitz e quello della nostra vita quotidiana. I semi del Male nascono e si manifestano con parole malate, con lo svuotamento della democrazia e gli attacchi al pluralismo, con il bullismo, con il disprezzo e la manipolazione dell’altro”. Ora più che mai queste parole, scritte da Gabriele Nissim e Francesco M. Cataluccio nel documento (in)formativo “Gariwo - Il Metodo”, suonano tragicamente attuali. La quotidiana esplorazione della Fondazione Gariwo per cercare i Giusti, raccontarli, onorarli, farli conoscere soprattutto a chi educa le nuove generazioni è più che mai necessaria in un’epoca di razzismi, antisemitismo, femminicidi, odio e irrazionalità che mettono in discussione i valori fondanti dello stato di diritto. Perché il male fatto alle persone non va raccontato dalla fine, ma dal suo inizio. Perché è importante studiare e comprendere tutte le stazioni del male che in ogni epoca possono, in determinate condizioni, portare all’oppressione e alla disumanità. La riflessione del presidente della fondazione, Gabriele Nissim, e del responsabile editoriale Cataluccio è la premessa per capire la missione di una comunità educativa che – attraverso l’informazione, la creazione dei Giardini dei Giusti di tutto il mondo, un’enciclopedia dei Giusti e le attività didattiche – ha creato una diplomazia parallela a quella istituzionale dedicata alla diffusione del bene inteso non come concetto astratto, bensì come una best practice di prevenzione dei genocidi, pulizie etniche, oppressioni e repressioni. Una diplomazia dei diritti umani che ha aperto oltre 250 Giardini dei Giusti in tutto il mondo, anche in Medio Oriente. Come quello creato all’interno del villaggio Neve Shalom Wahat al-Salam (che significa oasi di pace in lingua araba ed ebraica) e rappresenta un piccolo faro in mezzo alla tempesta della guerra fra Hamas e l’esercito israeliano, dove convivono decine di famiglie palestinesi e israeliane a poca distanza dal confine di Gaza e dove sono stati onorati, fra gli altri, i palestinesi che hanno salvato 600 ebrei durante gli scontri del 1929 a Hebron.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE