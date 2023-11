I “quadroni” e lo “scurolo” di San Carlo, per la sua festa un Duomo tutto da scoprire

Come ogni novembre torna in Duomo “il gran teatro di San Carlo”: le cinquantasei imponenti tele che descrivono vita e miracoli di Carlo Borromeo e che i milanesi, fin dalla prima loro apparizione in Cattedrale, battezzarono “i quadroni”

Come ogni novembre torna puntuale in Duomo “il gran teatro di San Carlo”, uno spettacolo da non perdere. Parliamo delle cinquantasei imponenti tele che descrivono vita e miracoli di Carlo Borromeo (1538-1584) e che i milanesi, fin dalla prima loro apparizione in Cattedrale, battezzarono, semplicemente, “i quadroni”. Commissionati dalla Veneranda Fabbrica del Duomo in occasione della beatificazione di Carlo Borromeo, avvenuta il 4 novembre 1602, furono ispirati dal di lui cugino, il dotto cardinal Federico – quello raccontato dal Manzoni e che, tra le altre cose, fonderà la Pinacoteca Ambrosiana – e portano la firma degli artisti lombardi più in vista dell’epoca. Da allora la Veneranda Fabbrica si applica a fine ottobre nelle complesse operazioni di montaggio e dal 4 novembre, festa di San Carlo, ecco che i “teleri” appaiono ben visibili a chiunque si trovi tra le campate della cattedrale.