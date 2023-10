Altro che centro, Lampugnano è una "No Man's Land". Che si fa?

Solo 15 anni fa Lampugnano era la sede della festa dell’Unità, tra la fine di agosto e quasi tutto settembre bastava uscire dalla fermata della metropolitana per venire assorbiti dalle musiche e dai profumi delle cucine che lavoravano a pieno giro perché, sebbene allora la sinistra milanese raccogliesse poco alle urne, il viavai tra gli stand era molto intenso. E in più c’era, dal lontano 1986, il Palatrussardi poi Palasharp: operazione “provvisoria” e sgangherata, ma fino a dieci anni fa ha garantito vita alla zona. Poi il buoio, e anche la kermesse dell’Unità ha cambiato luogo contribuendo a rendere più acuto il degrado di oggi che ha diverse cause e che è facilmente percepibile non appena si lascia la metro: domina un senso di abbandono e di trascuratezza, soprattutto è forte la sensazione dell’insicurezza. Le opposizioni in Consiglio comunale lo denunciano da tempo, lo scorso maggio si è tenuto un presidio di fronte all’autostazione dove oggi fermano Flixbus e linee a lunga percorrenza e i toni non sono stati gentili: “Lampugnano rappresenta bene il tema dell’insicurezza nella nostra città – spiega la consigliera comunale della Lega Silvia Sardone – qui la violenza trova terreno fertile a causa dello stato di abbandono che dura da anni: le periferie non hanno ricevuto l’attenzione che il sindaco aveva promesso ma continuano a non essere curate, lo dimostrano i tagli al trasporto pubblico di cui sono vittima le zone fuori dal centro”. Anche il capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico, che pure è tra i più moderati, va giù duro: “La situazione è fuori controllo, la zona è in balìa di bivacchi che molestano la gente che passa e lasciano in giro sporcizia, risulta pericoloso o quantomeno fastidioso passare non solo di notte ma anche di giorno. Dobbiamo poi ricordarci che a Lampugnano si trova la stazione dei pullman in arrivo e partenza per l’estero: non offriamo un bel biglietto da visita ai turisti”.

