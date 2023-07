Nasce in città il megastudio tutto italiano di avvocati d'affari  

Non sarà un grattacielo della Fifth Avenue a ospitarne il quartier generale, con tanto di venditori di hotdog e caffè bollente nei dintorni per rifocillare gli avvocati in pausa, ma un prestigioso palazzo in pieno centro storico di Milano, nelle cui adiacenze si potranno trovare ottimi lunch a base di risotti. Però il nuovo mega studio legale che sta per nascere dall’aggregazione tra Pedersoli, Gattai e un pezzo di BonelliErede sembra ispirarsi (a modo suo) ai network americani che hanno fatto da sfondo a tanti film e alla celebre serie tv Suits, che ha reso famosa Meghan Markle, che più di tutti è riuscita a raccontare la vita quotidiana dei grandi studi legali, con vizi e virtù. Come quella di azzuffarsi fino allo stremo per l’ordine dei nomi sulla targa da appendere all’ingresso dopo l’ennesima fusione. Sì, perché quello degli avvocati d’affari è uno di quei campi che nel mondo anglosassone tende ad avere una dimensione di azienda e a crescere sempre di più. Così sarà anche per lo studio PedersoliGattai che potrà contare su 350 professionisti (di cui 64 soci) e su un fatturato di 120 milioni, tanto per iniziare (ma non c’è stata lite, a quanto pare, per l’ordine dei nomi da seguire grazie alla sobrietà esperta del settantenne Carlo Pedersoli e della sportività congenita di Bruno Gattai, che nella sua vita giovanile annovera anche un’esperienza da telecronista di gare sciistiche). Comunque, una realtà così non si è mai vista in Italia, dove pure studi legali come BonelliErede e Chiomenti sono nati seguendo questo modello ma poi si sono poi costruiti una dimensione di boutique di prestigio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE