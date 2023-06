Quei dieci anni in cui con  Berlusconi abbiamo trasformato Milano. Il racconto di Albertini

Ha interpretato per dieci anni il buon governo berlusconiano a Milano, con un profilo del tutto personale. Oggi ripercorre quella stagione col Foglio, con una nota di orgoglio, mista al rimpianto. “Berlusconi è riuscito a farmi cambiare idea, vita e lavoro”, spiega Gabriele Albertini, sindaco di Milano negli anni del successo elettorale del Cav. Per spiegare la sua scelta Albertini, che in un primo momento aveva rifiutato, racconta: “Gli avevo mandato un fax in cui spiegavo ‘con rammarico’ per la quarta volta – era il 28 febbraio del ’97 – che esprimevo ‘la mia inadeguatezza al ruolo’, motivata da una scarsa propensione alla mediazione. Berlusconi mi chiama e con un tono sconfortato mi dice ‘sono demoralizzato, penso di dimettermi anch’io, perché se non trovo un imprenditore come lei per guidare Milano, regalo alla sinistra anche Rete 4’. Lei – aggiungeva Berlusconi – non è solo un imprenditore, 'è anche presidente della più importante categoria dell’industria, vuol dire che lei crede nei valori dell’impresa. E allora come fa a dire no, le offro un’opportunità straordinaria: poter portare quel modo di agire, i valori dell’imprenditorialità nella nostra città. Il comune è una grande impresa di servizi’. A quel punto ho dovuto capitolare”, aggiunge Albertini.

