Il Politecnico e i volontari attivano “campus” di studio per i ragazzi in difficoltà

L'università insieme a degli ex studenti stanno lavorando a dei punti di contatto con le periferie. Il momento di inizio sarà il prossimo 11 aprile con un corso di formazione digitale

San Siro non è solo lo stadio Meazza (ciò che ne resterà dopo una guerra ormai dei quattro anni tra Comune, squadre e cosiddetta società civile). E non è neanche il quartiere popolare, scalcagnato, che lo circonda. San Siro è anche una coraggiosa esperienza del Politecnico di Milano, ormai a pieno titolo anche un payer del territorio, e dell’associazione Teck 7, che ha deciso di impegnarsi per dare una prospettiva concreta ai giovani del quartiere.