La Maura? Più che uno stadio un muro. Quello del Parco Sud

Il presidente del Parco spiega perché tra rigidità, leggi e tutele non si farà. Un guaio politico. Ma forse la Regione…

Lo “stadio” è dove si incontrano passioni, e c’è tanta gente che urla. Abbiamo imparato in questi anni, oltre tre anni, che pure intorno al (nuovo) stadio si incontrano passioni e c’è tantissima gente che urla. E magari dice cose senza senso. C’è molta tattica, e poca strategia, sullo stadio nuovo. Qualche fake news e qualche “no news”, come ci spiega Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco e presidente dei sindaci del Parco Sud Milano, riferendosi all’ancora non esistente progetto nell’area denominata La Maura.