Ecco il Consiglio della Lombardia, Sgarbi e Feltri mattatori. Federico Romani presidente

La coda per entrare al Pirellone è lunga, e scorre lenta per le “nuove disposizioni di sicurezza”, anche per i giornalisti habitué. Qualche ex consigliere si intrufola nella fila degli operatori dell’informazione, più snella, ma viene perdonato

La campanella suona alle 10.27, a lungo. Il foyer del Consiglio regionale è affollatissimo. Primo giorno di scuola, tutti i consiglieri sono andati dal parrucchiere a regolare le zazzere. Inutilmente, perché il vento è impetuoso e impietoso e fa svolazzare i capelli lunghi delle signore e di qualche consigliere, tipo Christian Garavaglia, Fdi di osservanza mantovaniana, che però appena dopo il metal detector pare già ricomposto. Vittorio Sgarbi, star della mattinata insieme a Vittorio Feltri, lo trascina dai giornalisti: “Una Regione che avesse a cuore davvero la cultura dovrebbe fare una mostra su Carlo Bonomi, che ha opere magnifiche al cimitero del comune di questo signore qui”. Garavaglia è stato sindaco di Turbigo. E ancora Sgarbi, fissato sul cimitero: “L’assessore alla Cultura Francesca Caruso? Non la conosco. Se sta a Gallarate sarà brava, a Gallarate si sta bene, c’è un bel cimitero, c’è un bel museo. E’ tutta responsabilità della Ronzulli, la Ronzulli ha deciso che voleva rinunciare ad avere una figura di riferimento per non averla. Non è una mossa contro di me, è una mossa politicamente sbagliata, però l’ha fatta”.