Pelli, moda, sostenibilità (uhm) e anche IA. Tre fiere e un rilancio

Nel difficile equilibrio fra sostenibilità, che equivarrebbe a non produrre o almeno a farlo in maniera più contenuta, e la produzione che è alla base della società capitalistica in cui continuiamo a vivere a dispetto dei prefissi “post” e “para” che le applichiamo per sentirci moderni, i settori delle calzature riunite nel Micam, la pelletteria di Mipel e il moda-gioielli di Homi hanno chiuso tre saloni molto frequentati, con una media di ingressi del 25 per cento in più per milleottocento aziende espositrici e 48.276 visitatori, fra i quali probabilmente la ministra del Turismo Daniela Santanché andrà contata due volte vista la presenza continuativa.

