Stile di governo. Anche Santanché entra nella partita

In effetti Paola Cortellesi aveva visto lungo, nella sua strepitosa imitazione di Daniela Santanchè che “crede” fortemente “in Céline, in Vuitton, in Saint Laurent” perché, a sorpresa, una parte delle deleghe sulla moda sono state attribuite al ministero del Turismo. Non è ancora chiaro quali saranno, queste deleghe, ma è improbabile che si concentrino sulla valorizzazione del made in Italy e sulle iniziative territoriali come già accade, in forma regionale, al Pirellone. Certo è che funzionari di primissima caratura sono stati chiamati per occuparsene e che alcuni si sono già trasferiti a via di Villa Ada, in attesa di capire come procedere. Per chi conosce Santanchè la mossa non è peregrina e nemmeno così sorprendente. Oltre ad amare i brand del lusso come cliente (ci fu il clamoroso scivolone dell’abito verde bandiera a una Prima della Scala di anni fa col farfallino ton sur ton, entrato di imperio nella galleria degli orrori visti nel Foyer nell’ultimo secolo, ma di sicuro è una donna che conosce il “diritto all’eleganza” di conio Soumahoro e in moda spende) per anni Santanchè ha tentato di conquistarla da imprenditrice dell’editoria attraverso Visibilia, la società oggetto di una richiesta di fallimento ora ritirata da parte della procura di Milano e che sicuramente rappresenta una spina nel fianco e del ministro e dell’esecutivo.

