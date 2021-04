La Lega si prende la moda e il governo dà poteri a Borgonzoni

Non è ben chiaro il momento in cui Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega al momento unico sottosegretario al Mic depauperato del Turismo, abbia iniziato a interessarsi alla moda. Al telefono, dice che è stato molto tempo fa e di averlo sempre considerata rilevante, sia per il suo apporto al pil nazionale, sia per “l’immagine stessa del paese”. E’ certo invece che la signora stia per diventare il deus ex machina nazionale del sistema abbigliamento di lusso e affini. Lo è in pratica da questa mattina, quando si presenterà alla Sessione straordinaria della Cabina di regia per l’internazionalizzazione dedicata all’attrazione degli investimenti esteri, in programma alla Farnesina, come delegata per il Mic in sostituzione di Dario Franceschini e dove porterà, dice, “la questione moda, che nella parte dedicata al Made in Italy non era citata”.

