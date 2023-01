"Riqualificazione della spesa” o tagli? Partono le polemiche sul Bilancio di previsione

Prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina con il conseguente caro prezzi hanno contribuito a rendere ingrato il compito di elaborare il Bilancio di previsione, l’atto più importante del Comune poiché assegna le risorse a ogni assessore e ne determina lo spazio dell’agire politico. Rispetto all’anno scorso a Palazzo Marino sono stati più svelti, il documento contabile è stato licenziato dalla giunta e, al momento, transita in commissione. Il tema politico che domina è il taglio dei servizi, dovuto alla stretta finanziaria, che appare ancora più gravoso se si considera che la mano che deve sforbiciare appartiene al centrosinistra: “Non ci sono né ci saranno tagli ai servizi fondamentali– afferma al Foglio il capogruppo del Pd Filippo Barberis – questo bilancio è improntato alla riqualificazione della spesa: ci siamo mossi con grande tempestività per ridurre al minimo l’esercizio provvisorio e impegnare i fondi del Pnrr per gli investimenti”. Ma come ammette lo stesso esponente piddino la manovra non è sufficiente, restano alcuni ambiti come i municipi e la cultura sotto-finanziati che richiedono un intervento correttivo: “Prima dell’estate faremo una variazione di bilancio – spiega – impiegando l’avanzo di bilancio e altre entrate che aspettiamo dal governo; nel frattempo faremo un monitoraggio dei settori che possono avere bisogno di ulteriori fondi”. Il rapporto con il governo è il tasto dolente in questo momento, le difficoltà nella preparazione del bilancio sono state ingigantite dall’atteggiamento che Barberis non esita a definire di chiusura verso Palazzo Marino: “C’è l’inflazione, tra le spese correnti abbiamo registrato un aumento di 43 milioni per M4, di 30 per l’energia, la mobilità è stata potenziata con nuove linee anche in superficie ma il governo non lo vuole riconoscere. Faccio un esempio preciso per descrivere le difficoltà che stiamo incontrando: l’esecutivo ha deciso di bloccare il rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie e le edicole, in questo modo è aumentato il carico sugli sportelli comunali”. E’ possibile che già in Aula il bilancio possa essere emendato, magari dove si sono verificati i tagli più in profondità: “Quando completeremo l’esame in tutte le commissioni – conclude il capogruppo Pd – ci sarà un confronto con la maggioranza e faremo le valutazioni, l’attenzione ai servizi sarà sempre il nostro faro”.

