Un soffio di Milano, Giulia Lazzarini a teatro con Delio Tessa

Torna in scena quel legame tra i due fatto di atmosfere e di quei cenni d’intesa che possono nascere solo tra le parole e la voce che le fa vivere. Con un nuovo recital, in cui ancora di più sarà protagonista Milano e una certa idea della milanesità, il “diario di un poeta in prosa”

"Chi resta non può che ringraziare di aver vissuto esperienze e incontri, così vitali. Tenere viva le memoria, anche di quella Milano, del teatro, della sua lingua. E’ importante”. Giulia Lazzarini e Delio Tessa: è forse in questa considerazione così semplice, trasparente, il segreto di un legame che da tempo unisce la grande signora milanese del teatro italiano e lo schivo, tagliente, milanesissimo poeta, oggi giustamente considerato non più “dialettale”, ma uno dei massimi italiani del Novecento. Nel 2019, al Teatro LabArca, piccolo laboratorio nella vecchia Milano che scende verso Porta Genova, Giulia Lazzarini aveva portato in scena le poesie, la lingua e l’anima di Tessa, in un magnifico recital per voce sola e il piano di Enrico Intra. Ora torna a quel legame, fatto di atmosfere e di quei cenni d’intesa che possono nascere solo tra le parole e la voce che le fa vivere. Con un nuovo recital, in cui ancora di più sarà protagonista Milano e una certa idea della milanesità, il “diario di un poeta in prosa”.