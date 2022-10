Impasse Olimpiadi. Le paure di Malagò sui tempi e la strana partita dei Cabassi

Un fantasma sta agitando la preparazione delle Olimpiadi del 2026. Ha le sembianze di quello che turbò una preparazione omologa, quella di Expo 2015, quando una combinazione micidiale di scandali e malagestione dei vertici di Expo spa portò quasi a fare deragliare l’esposizione. Uno scenario che oggi può sembrare lontano, se non fosse che Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, sta ripetendo a ogni piè sospinto che non si sta procedendo alla velocità giusta e che siamo di fronte a una “lotta contro il tempo”. Sono due le fonti di preoccupazione di colui che è stato il grande protagonista dell’assegnazione di tre anni fa all’Italia: la prima si chiama ricorsi, abbastanza prevedibili se si considera il business generato dall’operazione ma un po’ meno se si osserva che sono arrivati a pioggia su tutte le grandi opere cittadine. Gli avvocati di Palazzo Marino sono riusciti, per ora, a disinnescarne del tutto solo uno: si tratta del tentativo di invalidare l’accordo di programma sugli ex scali ferroviari promosso da alcuni cittadini della zona Farini. Giusto lunedì scorso il Consiglio di Stato ha ribadito la sentenza del Tar del 2020 dando il via libera allo scalo di Porta Romana e alla costruzione del Villaggio Olimpico.

