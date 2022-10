“Il Terzo polo deve puntare sulla propria autonomia politica”. Parla Sergio Scalpelli

Gran conoscitore della Milano politica e tessitore di rapporti, Scalpelli è uno degli “ideologi” from behind dell'alleanza tra Azione e Italia viva a Milano. "Il Pd non può pensare di riproporre un campo largo come lo aveva inteso Letta dopo la caduta del governo Draghi. Perché è evidente che il Terzo Polo e i 5s sono alternativi”. Acqua e olio

Acqua e olio non si possono mischiare. Azione-Italia Viva e il M5s sono, nominalmente e anche più, acqua e olio. Resta da capire che ruolo potrebbe avere il Partito democratico, che fino a qualche anno fa era un punto di attrazione per tutti, e che adesso invece sembra più disperso di un profugo in mezzo al mare. Anche per questo Pierfrancesco Maran e tutti i suoi amici riformisti del Pd, con l’aggiunta dei cattolici, continuano a insistere per fare le primarie per le Regionali: non è solo un modo per provare a contendere la Regione al centrodestra, ma anche e soprattutto un modo per ritrovare se stessi in una terra piena di insidie. Due su tutte: il M5s ancora non irrilevante in Lombardia e Calenda-Renzi altissimi nei grandi centri lombardi, e pronti a mettere radici. “Le primarie sono l’unica carta che il Pd può giocarsi per mantenere una centralità nella partita politica odierna”, spiega Sergio Scalpelli.