La siccità c'è ma si può combattere, ecco cosa si può fare già ora

Una terra d’acque, come la Lombardia, si trova di fronte a una delle crisi di siccità più spaventose di sempre. E dire che fino a trent’anni fa la falda milanese era talmente alta da risultare un problema per box e cantine. E’ da qui che bisogna partire per mutare l’approccio nei confronti dell’acqua di Milano e della Lombardia. Ed è un bene che qualcuno lo stia facendo, da molto prima di questa estate riarsa. “Se nel breve periodo l’unica soluzione è fare la danza della pioggia, oltre ad adottare il decalogo del risparmio idrico, nel lungo periodo possiamo fare di più”, spiega al Foglio Alessandro Russo. E’ presidente e amministratore delegato di Cap Holding, la società che distribuisce, depura e produce acqua e energia in tutta la provincia milanese e – da due giorni – riconfermato all’unanimità alla presidenza regionale di Confservizi. Russo ha anche inaugurato, dieci giorni fa, la nuova sede di Cap Holding: un palazzo aperto al quartiere, senza recinzioni, che sorge proprio sopra uno specchio d’acqua.

