Emmanuel Conte ci spiega i problemi di bilancio del comune di Milano

Vedere un campano come Emmanuel Conte, che si dice anche “convinto meridionalista”, adoperarsi tanto per far quadrare i conti del Comune di Milano, fa un certo effetto. Ma lui, assessore al Bilancio e al Patrimonio, sceglie un profilo basso nella battaglia politica che il sindaco Beppe Sala sta conducendo contro il governo, che ha accusato di non ascoltare la città e di averla lasciata da sola. “Stiamo portando avanti questa istanza con l’Anci e altri comuni che rischiano di veder saltare i bilanci di previsione per il 2022, se il governo tagliasse in modo drastico i ristori Covid”, dice Conte in un colloquio con Il Foglio in cui cerca di smussare i toni della polemica o, almeno, di evitare che diventi una sfida di Milano contro tutti. Ma Sala ha colto il momento che gli sembrava più appropriato per lanciare i suoi strali: nelle ultime settimane il premier Mario Draghi è andato in soccorso prima di Napoli e poi di Torino colmando vere e proprie voragini delle casse comunali e gettando le basi per la rinascita delle rispettive amministrazioni, mentre Milano, la “locomotiva d’Italia”, resta a bocca asciutta. Certo, tecnicamente si tratta di partite di bilancio di natura diversa, ma all’apparenza potrebbe sembrare qualcosa che assomiglia a uno sgarbo istituzionale. O no? “Trovo lodevole l’intento del governo di aiutare Napoli e Torino, è giusto che questo avvenga, e lo dico da meridionalista convinto – glissa l’assessore nato a Eboli – Ma quello che hanno prospettato a noi è un piano di rientro troppo brusco che ci costringerà a rivedere tutte le previsioni di spesa, in particolar modo nel sociale in cui saremo costretti a congelare 49 milioni di euro”, spiega Conte che alle spalle ha una carriera di banchiere, oltre a essere stato per anni a capo della commissione comunale al Bilancio. “Che senso ha invitare i comuni ad accogliere gli ucraini se poi ci tolgono i fondi per farlo?”.

