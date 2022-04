Ops, la linea rosa. Cosa non torna nel progetto per la sesta metro di Milano

Dell’ipotesi di una nuova linea di metropolitana a Milano, sarebbe la mumero 6, si parla da tempo. E sarebbe un record che anche d’orgoglio per i milanesi. Tra le idee circolate, una delle più logiche era quella di una “circle line”, modello londinese, che girasse ad anello dove un tempo passavano i vecchi scali ferroviari. Ma sì è perduta, forse proprio perché incompatibile con il progetto dei recuperandi “scali ferroviari”. In compenso, qualche giorno fa è giunta, come un temporale di primavera, una novità. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Enrico Giovannini ha tirato fuori dal cilindro 732 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale di Milano, a partire dalle metropolitane (tra i fondi del Pnrr, i fondi totali per la “mobilità rapida di massa”, in sostanza le metropolitane, ammontano a 4.8 miliardi). I soldi in arrivo andranno a finanziare la prosecuzione della M1 fino a Baggio-Olmi-Valsesia, il prolungamento della M3 fino a Paullo, l’allungamento della futura M4 (ancora da inaugurare nel tracciato urbano) da Linate a Segrate. Ma la vera sorpresa è stato il cadeau di 4,5 milioni per il progetto di fattibilità tecnica ed economica della M6 rosa, destinata a collegare longitudinalmente i quartieri a sud della città, lungo un tracciato deciso (sembra, da qui un certo freno ai commenti da parte delle autorità meneghine) direttamente negli uffici del ministero.

