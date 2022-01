Sono oltre duemila in Lombardia le botteghe storiche. Ricchezza per il futuro

Ce ne sono tante nate a inizio Novecento, oltre centocinquanta risalgono all’Ottocento, quindici sono state fondate nel Seicento e nel Settecento. Storie di botteghe, negozi e locali di lunga vita, a contarli tutti son più di duemila. Milano e la Lombardia ne vantano un vero patrimonio, di grande pregio per tradizione, per testimonianza di un “saper fare” che si tramanda tra generazioni, per valenza sociale ed economica. “Si tratta di realtà straordinarie, che rappresentano una ricchezza economica e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante – racconta l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – E’ il saper fare lombardo, incomparabile, che fa della Lombardia un’eccellenza nel mondo”. Ed è un affascinante viaggio nella Lombardia del passato, dal calzolaio alla farmacia, passando per la cartoleria e la fornace che dice il valore di certe realtà. Come i Gattullo, tre generazioni di pasticceri; la Birreria Wurer arrivata a Brescia nel 1829; la centenaria enoteca De Toma a Lodi; la Pasticceria Confetteria Sommariva a Milano dal 1919 (gli amaretti di Porta Romana); le Calzature Tognali dal 1906 a Orzinuovi di Brescia; il locale Don Abbondio dal 1918 a Lecco.

