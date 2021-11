Cicip e Ciciap: prime anticipazioni sulla cena dopo la Prima della Scala

Quest'anno la cena post Prima del 7 dicembre della Scala non si terrà ai Laboratori Ansaldo: problemi di distanziamento. Per rispettarlo si è scelto di ambientarla alla Società del giardino

Cicip e Ciciap. Non lo daremmo ancora certo al cento per cento, ma pare proprio che il cda della Fondazione Teatro alla Scala, presieduto da Beppe Sala, abbia abbandonato l’idea di tenere ai Laboratori Ansaldo la tradizionale cena post Prima del 7 dicembre, già annunciata da alcuni quotidiani. La scelta era stata valutata, piani alla mano e disposizione già studiata, sia per opportunità di distanziamento fra i tavoli, sia per sancire con la giusta enfasi il prossimo abbandono dell’edificio da parte delle maestranze, che presto troveranno spazio, insieme con l’Accademia ora alloggiata in via Santa Marta, nell’area di Rubattino, dove si va erigendo la nuova “Cittadella della Scala”. La cena all’Ansaldo poneva non pochi problemi logistici ai 400 ospiti; affittare pulmini per trasportarli in zona Tortona, modello cena aziendale, era fuori discussione, senza contare la possibilità, non remotissima, di proteste fuori dal teatro. Una Prima senza cena, d’altro canto, non sarebbe tale (lo scorso anno i pochi giornalisti e ospiti invitati ad assistere alle riprese dalla platea deserta tornarono a casa commossi e un po’ spaesati sotto la neve). Per cui cena sarà alla tradizionale Società del Giardino, di cui verranno occupate tutte le sale e gli spazi per rispettare il distanziamento.