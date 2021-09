La “sostenibilità” delle Olimpiadi 2026 passa da progetti come l'Arena di Santa Giulia  

La costruzione (con capitale privato) dell’Arena olimpica nel quartiere Santa Giulia di Milano, proposta da Eventim, sarà una sfida per la città in vista della rassegna a cinque cerchi

Di eventi, Klaus-Peter Schulenberg, imprenditore tedesco con un patrimonio personale stimato da Forbes di 3,4 miliardi di dollari, se ne intende. Nel 1996 ha acquistato da due giovani manager di concerti, Marcel Avram e Matthias Hoffmann, la Cts Eventim e ne ha fatto una delle più grandi società al mondo nel settore dell’intrattenimento (quotata alla Borsa di Francoforte, ha una capitalizzazione di 5 miliardi di euro). Schulenberg non poteva certo immaginare che un giorno una pandemia da coronavirus avrebbe costretto le persone a stare distanziate e che, in seguito a chiusure forzate, cancellazioni e restrizioni sugli eventi, il suo gruppo avrebbe subito nel 2020 una contrazione di ricavi a 256,8 milioni di euro rispetto a 1,4 miliardi realizzato nel 2019, anno in cui i suoi botteghini sono arrivati a staccare 250 milioni di biglietti. Peggio di una guerra.