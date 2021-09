Una ciclabile in un Bugno. A Milano l'è (quasi) tutto da rifare

Più che alle elezioni, sicuramente Beppe Sala è interessato al percorso del Pnrr (in arrivo 82 milioni), senza perdere di vista il timing delle Olimpiadi 2026. L’unico argomento che può innervosire la sua corsa a Palazzo Marino (visto che innervosisce i milanesi) sono le piste ciclabili. Complice la pandemia, i milanesi hanno inforcato le due ruote pedalando compatti su e giù per piste e/o marciapiedi. Tutto bene, se in giunta non sedesse l’ayatollah della mobilità ciclabile: l’assessore Marco Granelli. E’ lui l’artefice della ragnatela di piste che ha strangolato la viabilità cittadina. Così Sala è costretto a subire anche il fuoco amico di Gianni Bugno (due volte campione mondiale di ciclismo su strada) che si candida coi Riformisti ma dice della ciclabile di corso Buenos Aires: “Hanno ridotto la sede stradale, tolto i parcheggi, il traffico e lo smog sono aumentati. Non si può andare in bici in un percorso a zig-zag, quella non è una pista. Era forse meglio prima, almeno le macchine dovevano stare attente. Ora si passa in mezzo alle auto parcheggiate. Se si fanno le piste, vanno fatte bene. Ripeto: la bicicletta va rispettata”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE