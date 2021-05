La svolta civile della Lombardia

C’è un piccolo grande esercito senza mostrine a disposizione del commissario Francesco Figliuolo. Sono i volontari lombardi impegnati in molti centri vaccinali della regione. Uomini e donne della Protezione civile, alpini in servizio permanente effettivo, giovani delle onlus e paramedici delle ambulanze. Ogni giorno, prestano servizio nei centri vaccinali 1.330 volontari della Protezione civile. Al palazzo delle Scintille, alla Fiera e in tutti gli hub sono oltre 255; ma anche nelle altre città lombarde come Brescia (150) e Bergamo (120) sono numerosi. “La sinergia tra il mondo del volontariato e il sistema sanitario ha portato risultati notevoli – spiega Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile – ad oggi la Lombardia è la regione che ha vaccinato di più, con quasi 4 milioni di dosi inoculate. E i risultati raggiunti sono il frutto dell’ottimo operato portato avanti anche dai numerosi volontari”. Anche i volontari dell’Auser (Cgil e Spi) stanno intensificando l’impegno per garantire l’accompagnamento ai centri vaccinali: sono 1.427 i volontari impiegati. Un errore, non sfruttare prima questa grande risorsa civile: anche grazie a loro la Lombardia, dopo un anno di sofferenza e numerosi scivoloni, è tornata a guidare la corsa contro la pandemia.

