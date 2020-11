Per il lavoro del futuro servono soft skill

Il capitale psicologico e sociale delle persone si sta rivelando fondamentale in un mercato del lavoro che richiede cambiamenti radicali. Non bastano le competenze scolastiche. Una ricerca analitica

Un evento come la pandemia mette alla prova le persone anche nel proprio lavoro facendo venir fuori il carattere, la tenuta psicologica e la stabilità emotiva. Non si sta parlando, certo, della pressione a cui sono sottoposti medici e infermieri negli ospedali, ma della complessità da gestire ogni giorno, della capacità di stare su più fronti e di raggiungere risultati in condizioni di emergenza. Questa attitudine non si impara nelle scuole o nelle università, che sono più concentrate a trasferire conoscenze e nozioni che a forgiare il carattere, ma fa parte di un patrimonio personale e di background familiare, quello che lo studioso James Heckman chiama “non cognitive skills”, cioè tratti della personalità come creatività, flessibilità, capacità critica, problem solving, resilienza, capacità di lavorare in gruppo.

