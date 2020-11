C'era Galtrucco, il paradiso delle signore

Il negozio di Wanda Galtrucco non c'è più, ma ha lasciato un segno nella città della moda e del bello. Un libro a lei dedicato, con introduzione di Daverio

Quando eravamo ragazzine, Wanda Galtrucco era semplicemente la donna più glamour di Milano. La sua casa conservava porcellane settecentesche di bellezza museale e un manichino antico seduto in poltrona in muta conversazione con gli ospiti che tutte le donne chic della città, dopo qualche turbamento, avevano imitato. Mentre lei diventava, con Barbara Vitti Volpi, l’antesignana delle pr, affiancando nell’ascesa Gianni Versace a cui aveva insegnato l’uso di mondo, il negozio della famiglia di suo marito in piazza del Duomo era ancora il paradiso delle signore dove si compravano i tessuti di grande qualità, morbidi o croccanti, che ci avrebbero accompagnati a scuola o alle prime festicciole eleganti.

