Natale online

"Probabilmente per Natale non sarà necessaria nessuna promozione anche perché è inutile spingere i consumatori: arrivano da soli sulla nostra piattaforma, abbiamo già il vento a favore”, racconta al Foglio Stephan Elsner (un po’ a malincuore perché la pandemia fa male a tutti) direttore generale di Bonprix Italia, la società del Gruppo Otto specializzata, a suo tempo, nella vendita per corrispondenza di abbigliamento per donna, uomo, bambino e tessile per la casa. Oggi l’azienda è diventata leader di mercato nel settore dell’e-commerce. “La nostra situazione è molto positiva”, spiega Elsner. “Siamo un po’ cauti nello spiegarlo, perché tanti settori sono in grande difficoltà: festeggiare il nostro successo davvero non è il caso. La verità è che approfittiamo tanto di questa emergenza. I consumatori non hanno voglia di uscire di casa o di fare un giro per i centri commerciali (quelli rimasti aperti), e così si spostano verso l’online, anche per la prima volta. Per noi sono regali che, uno dopo l’altro, cadono dal cielo, senza fare niente”.

